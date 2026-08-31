Revolución tecnológica de la maquinaria en los gimnasios: "Si puedes ver cuándo se acerca al final de su vida útil antes de que realmente se rompa, evitas lesiones y también puedes evitar que el equipo quede fuera de servicio"

La tecnología lleva años transformando la forma en la que entrenamos, pero ahora también comienza a cambiar la manera en la que los gimnasios mantienen sus propias máquinas. Cyclops Workout ha desarrollado una solución capaz de monitorizar en tiempo real el uso de las máquinas de fuerza y utilizar esos datos para anticipar posibles problemas de mantenimiento, especialmente relacionados con el desgaste de los cables.

La propuesta busca solucionar uno de los problemas habituales de cualquier sala de entrenamiento: saber cuándo una máquina necesita realmente una revisión. Hasta ahora, los gimnasios han recurrido principalmente a inspecciones periódicas y calendarios de mantenimiento establecidos de antemano, independientemente de cuánto se haya utilizado cada equipo.

Gimnasio de Ricla / 5

El sistema de Cyclops Workout apuesta por un modelo diferente. Su tecnología Connected Pulley incorpora sensores en las máquinas de cable para registrar información sobre su utilización. Entre otros datos, puede conocer cuántas repeticiones se han realizado, qué cargas se han empleado y durante cuánto tiempo ha estado funcionando el equipo.

Toda esta información se recopila en Gym Intelligence, una plataforma desde la que los responsables de las instalaciones pueden supervisar sus máquinas. De esta forma, pueden identificar cuáles soportan una mayor carga de trabajo y detectar posibles señales de desgaste antes de que aparezca una avería.

El objetivo va más allá de evitar que una máquina deje de funcionar. Los datos pueden ayudar a anticipar cuándo un cable se acerca al final de su vida útil, permitiendo que el gimnasio intervenga antes de que llegue a romperse. Brandon, responsable de Snap Fitness Nursling, en Southampton (Reino Unido), resume la utilidad de este sistema de forma bastante clara: "Si puedes ver cuándo se acerca al final de su vida útil antes de que realmente se rompa, evitas lesiones y también puedes evitar que el equipo quede fuera de servicio".

GIMNASIOS PORTUGAL / 5

Precisamente, Snap Fitness Nursling es uno de los centros que ha utilizado esta tecnología. Según explica su responsable, conocer el número de repeticiones y el peso levantado permite hacerse una idea más precisa del desgaste de los cables e incluso detectar situaciones en las que estos pueden haberse estirado.

Una de las ventajas de Connected Pulley es que no obliga a los gimnasios a renovar toda su maquinaria. El dispositivo puede instalarse en equipos que ya se encuentran en las instalaciones o incorporarse directamente durante la fabricación de nuevas máquinas. Cyclops Workout asegura que su instalación requiere menos de cinco minutos y que funciona mediante Bluetooth, aprovechando el propio movimiento del equipo para obtener energía.

La información recopilada también puede utilizarse para algo más que el mantenimiento. Un gimnasio puede saber, por ejemplo, qué máquinas son las más utilizadas y cuáles permanecen prácticamente vacías, información que podría influir a la hora de comprar nuevo equipamiento, reorganizar la sala o distribuir al personal de forma más eficiente.

Una mujer entrenando en el gimnasio / 5

Además, la compañía ofrece herramientas para que los propios usuarios puedan realizar un seguimiento digital de sus entrenamientos, registrando aspectos como las repeticiones, la fuerza utilizada y la progresión. Cyclops Workout asegura que lleva dos años trabajando con operadores y fabricantes en los cinco continentes, en un intento de extender esta tecnología al equipamiento de fuerza.

Por tanto, la idea es relativamente sencilla: utilizar los datos que generan las máquinas durante los entrenamientos para saber cómo se están utilizando y anticiparse a posibles problemas. Si este tipo de sistemas termina extendiéndose por las salas de fuerza, el mantenimiento predictivo podría convertirse en una herramienta más dentro de los gimnasios, reduciendo averías y mejorando la seguridad sin necesidad de sustituir todo el equipamiento existente.