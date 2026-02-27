TELEVISIÓN
Revolución en Movistar+: más de 200 empleados abandonan la empresa
El periodista deportivo Antoni Daimiel compartió la noticia a través de su cuenta personal de X
Revolución total en Movistar+. La cadena de televisión ha decidido mover ficha y en las próximas semanas más de doscientos empleados abandonarán la empresa a través de un plan de prejubilaciones amparado por el ERE de Telefónica, según desveló el periodista deportivo Antoni Daimel a través de su cuenta personal de X.
Es una noticia que ha dejado totalmente trastocado al comentarista, pero reconoció que "me alegro por muchos compañeros de muchos años que dan el paso. No puedo citar a todos ellos pero echaré de menos a muchos".
Finalmente, el periodista deportivo quiso mencionar a todas aquellas personas que empezaron con él cuando entro a Deportes: "Pestonit, Ramón Novoa, Manolo Hernández, Carmen Peinado, José Carlos Cecilio, JL de la Osa, Mielgo, Paco Martínez, Javi Suárez, Ramón Fdez, Inma Mtnez...".
No dudó en decir que han sido "muchas horas, años, risas, esfuerzos, tensiones, complicidades y viajes compartidos. Llamadas, faxes, teletipos, cintas de betacam, grabaciones y locuciones".
"Fuimos malos bajo códigos legales, nos quisimos, competimos, cubrimos y apoyamos, nos dejamos de ver semanas/meses y luego nos preguntábamos que qué tal había ido", reconoció en la red social de Elon Musk.
También, explicó que "nada de eso volverá pero lo que toque a partir de ahora se afrontará con el juicio resultante de lo vivido y compartido".
"Media vida que se ha vivido y está guardada, repartida en arrugas, ojeras, corazón y en un fondo documental de la memoria que sonríe orgulloso y satisfecho. Fue un placer coincidir en ese devenir estructurado e inexplicable. Cuando nos veamos notaremos que nos pertenecemos", concluyó en X.
