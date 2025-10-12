La revolución de la IA llega a Wall Street en plena temporada de ganancias

Wall Street se prepara. El auge de la Inteligencia Artificial (IA) ha pasado rápidamente de ser un concepto a una realidad. Considerada en un principio futurista, la IA está ahora integrada en nuestra vida cotidiana. A medida que crece a un ritmo sin precedentes, su influencia se extiende mucho más allá del campo de la tecnología, moldeando de manera activa los movimientos del mercado global. Para los traders, comprender este impacto se ha vuelto esencial para desenvolverse con soltura en el cambiante panorama financiero actual.

El líder en chips de IA registró ingresos por 46,700 millones de dólares, un alza del 56% interanual, superando las expectativas de 46,050 millones de dólares. La demanda de hardware de IA sigue siendo el principal motor de crecimiento.

Las grandes empresas tecnológicas se han convertido en el eje del rally, lideradas por Nvidia, cuya escalada ha hecho historia. La compañía californiana, epicentro del entusiasmo inversor, alcanzó los 4,68 billones de dólares en capitalización tras tocar un nuevo máximo histórico de 195,30 dólares por acción. En lo que va de año, acumula una subida del 43%. Pero más sorprendente todavía es que, desde su mínimo anual, registrado en abril, el valor se ha revalorizado un 120%. Ninguna otra acción representa mejor la fe del mercado en el futuro de la IA.

Ahora, esa misma fe se somete a examen. Con el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre, los inversores buscan pruebas sólidas de que el crecimiento justifica las valoraciones. El Nasdaq, también en máximos, anticipa que los gigantes tecnológicos no pueden permitirse fallar.

Ganancias, IA y valoraciones elevadas marcan la temporada de resultados

El consenso del mercado anticipa que las ganancias por acción del S&P 500 crecerán alrededor de un 8,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que los ingresos podrían aumentar un 6,3%. Lo llamativo es que estas estimaciones han sido revisadas al alza recientemente, algo poco habitual según FactSet, lo que refleja un aumento de la confianza entre los analistas.

Sin embargo, este optimismo no se reparte de manera uniforme: las empresas tecnológicas podrían ver un alza del 21% en sus beneficios, y las de servicios públicos un 17,5%, impulsadas por la expansión de la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial, mientras que sectores como energía y consumo básico podrían registrar descensos cercanos al 3%.

Los inversores ya no se conforman con promesas futuras: buscan que la IA demuestre ser una herramienta que mejore la productividad y los resultados actuales. Compañías como Nvidia y Broadcom, esta última con un incremento del 48% en lo que va del año y una capitalización superior a 1,63 billones de dólares, tendrán que mostrar resultados concretos para sostener las expectativas del mercado. Este cambio de enfoque marca un nuevo nivel de exigencia hacia las firmas líderes en tecnología.