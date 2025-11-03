Revolución ciclista en las carreteras: los arcenes se convierten en carriles bici

El pasado miércoles 8 de octubre, el Congreso de los Diputados dio su aprobación al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, una norma orientada a promover un modelo de transporte más ecológico, seguro y tecnológicamente avanzado. En esa misma línea, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una actualización del Reglamento General de Carreteras que permitirá habilitar carriles bici independientes dentro de la Red de Carreteras del Estado.

En concreto, la disposición adicional tercera del nuevo reglamento autoriza que, en determinados tramos de carreteras nacionales, los arcenes puedan suprimirse y ser reemplazados por carriles bici separados físicamente del tráfico motorizado. Con esta medida se pretende impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte interurbano, ofreciendo un entorno más seguro y adaptado a este tipo de movilidad.

Proyectos que integren ciclistas

De acuerdo con el texto publicado en el BOE, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), será el encargado de promover proyectos que integren la movilidad ciclista en la red estatal. Para ello, se construirán o adecuarán infraestructuras específicas, como vías ciclistas o corredores seguros, que permitan una conexión continua entre distintos tramos y localidades.

Esto permitirá facilitar los desplazamientos en bicicleta tanto en zonas urbanas como en los accesos a las ciudades o incluso entre distintos municipios. Además, el Gobierno trabajará junto con ayuntamientos y comunidades autónomas para asegurar que las políticas de movilidad ciclista sean compatibles y estén coordinadas en todo el territorio.

En cuanto a la entrada en vigor de la medida, la normativa establece que cada proyecto de construcción deberá contar previamente con un informe técnico justificativo. Este documento deberá seguir las directrices marcadas por el Ministerio y garantizar que la modificación de la carretera no ponga en riesgo la seguridad de los usuarios ni complique las labores de conservación o mantenimiento.

Dicho informe servirá también para determinar en qué zonas concretas resulta más viable transformar el arcén en carril bici, teniendo en cuenta la densidad de tráfico, el tipo de vía y el volumen de ciclistas que la frecuentan. De esta manera se busca aplicar la norma de forma equilibrada, priorizando los tramos donde la medida resulte realmente útil y segura.

El panel R-407a

Por otro lado, si los nuevos carriles se señalizan con el panel R-407a, que marca el uso obligatorio de la vía ciclista, todos los ciclistas deberán utilizarlos en lugar de circular por la carretera. Este detalle tiene especial relevancia para quienes entrenan con fines deportivos, ya que los carriles bici suelen tener anchura limitada y no permiten rodar en grupo o en paralelo.

Esta reforma normativa busca redefinir el espacio del ciclista en la red viaria estatal, ofreciendo una alternativa más segura para quienes usan la bicicleta como medio de transporte, aunque plantea también retos para el ciclismo deportivo y la convivencia entre distintos tipos de usuarios de la vía.