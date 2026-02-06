¡Revolución en Argentina! Vuelve la cerveza con alcohol en el fútbol

Hace muchos años que no está permitido beber cerveza con alcohol dentro de los recintos deportivos. La prohibición de vender y consumir cerveza está vigente desde la Ley 10/1990 del 15 de octubre de 1990, lo que suma más de 30 años de restricción. Esta medida busca prevenir la violencia y garantizar la seguridad, permitiéndose únicamente el consumo de cerveza sin alcohol dentro de los recintos.

Pero ahora, parece que las cosas van a cambiar, o almenos en Argentina. El gobierno, de la mano de Jorge Macri, de la ciudad de River Plate ha escuchado a las peticiones de 'Los Millonarios' para permitir beber cerveza en un estadio de fútbol, en un momento social de cambios.

La nueva medida de El Monumental

El objetivo de esta prohibición era evitar que los hinchas se excedan en sus emociones y evitar peleas, algo que se ve maximizado en las gradas de países con aficiones más radicales, como Inglaterra, Argentina o Francia donde, sin embargo, aún se producen graves incidentes. Este sábado por la noche se producirá el primer paso para cambiar la experiencia de los hinchas en los estadios de fútbol: se permitirá la venta de alcohol en el Monumental durante el partido entre River y Tigre.

De momento, solamente estará permitido en los palcos y las zonas 'vips', que antes estaba prohibido. Además, sólo se podrán comprar hasta dos vasos por persona. Esto deja fuera a la mayoría de los 82.000 concurrentes al Monumental, ya que se estima que serán menos del 10 por ciento los que puedan disfrutar de la experiencia pero como explican desde el Gobierno porteño la idea es ir pisando en firme de a poco y si sale bien, ir extendiendo la medida a otros sectores del estadio en los próximos partidos.

La medida se aplica en River Plate porque el club, a través de su programa River ID, que identifica con nombre, apellido, ubicación, cara y documento de identidad a cada persona que entra al estadio, y esto provoca que se les permita.

Solamente dos cervezas

En la Ciudad de Buenos Aires el límite se alcanza con 0,5 gramos de alcohol en sangre. No es el caso de Provincia de Buenos Aires, donde el límite es directamente cero. Otra de las limitaciones es que no se podrá beber en los asientos, sino en las 'bocas' del estadio. Será en vasos de plástico y lógicamente la venta estará permitida solamente a los mayores de 18 años.

Desde el Ejecutivo porteño le confirmaron a TyC Sports que la habilitación ya fue otorgada de manera informal al club y que el anuncio oficial se hará público en las primeras horas del día siguiente. Por ese motivo, River comenzó a notificar a los socios que cuentan con sectores autorizados para que puedan adquirirlas hasta poco antes del inicio del encuentro.

De todos modos, en el Gobierno consideran que no habrá inconvenientes. Señalan que River viene desarrollando un trabajo sólido en materia de seguridad y que el esquema de comercialización y consumo de alcohol presentado cumple con los requisitos necesarios para su implementación.

Según explican, el modelo ideal sería similar al que funciona actualmente en el Monumental, donde cada operación queda registrada a través de una aplicación. A eso se sumaría un sistema amplio de cámaras que permita el monitoreo permanente desde las cabinas técnicas. La idea inicial es avanzar por áreas específicas del estadio y luego evaluar una ampliación.

El paso siguiente será presentar un proyecto de ley en la Legislatura porteña para modificar el artículo 122 del Código Contravencional. El objetivo es que, bajo determinadas condiciones, se habilite la venta y el consumo de alcohol en los partidos de fútbol disputados en Buenos Aires, dejando atrás el sistema de excepciones para convertirlo en una regla general.