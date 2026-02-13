Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Revisa los neumáticos y ahorra un 5% de combustible: El sencillo truco para asegurarse no gastar de más en un viaje largo

Los coches necesitan tener la presión correcta en las ruedas para no hacer trabajar de más al motor y no reducir la zona de contacto con el asfalto

Es importante revisar los neumáticos antes de salir de viaje porque, además, puedes ahorrar combustible.

Pol Langa

El manual del buen conductor indica que antes de un viaje largo en coche lo correcto sería hacer una serie de comprobaciones básicas para asegurarnos que los elementos más importantes estén en buen estado y no tengamos que lamentar sustos o problemas serios durante el trayecto.

El aceite, el nivel de combustible, el líquido del limpiaparabrisas... en definitiva los elementos necesarios para salir en ruta. Otro de los puntos importantes, quizás el que más entre todos ellos, son las ruedas, el único punto del coche que está realmente en contacto con el asfalto.

¿Qué presión tienes que llevar en tus neumáticos? Esta es la recomendada

Revisa tus neumáticos antes de salir de viaje. / ·

Por eso, es necesario asegurarse de que la presión a la que están los neumáticos está en los valores que se indican en el manual de cada modelo de coche. No es una cuestión menor, ya que una presión incorrecta puede comportar un aumento en la distancia de frenado o puede desestabilizar el auto en algunas situaciones en la carretera, sobre todo si existe disparidad entre ruedas.

Aunque muchos creen que la norma es dejar esa presión en 2,5 bares, la realidad es distinta y es necesario comprobarlo. La media indica que en los turismos tamaño medio, los valores suelen moverse entre los 2,2 y los 2,3 bares, aunque estos quizás no son los mejores para un gran trayecto.

Muchos coches llevan la presión recomendada en el lateral de la puerta del conductor.

Revisa los neumáticos antes de salir de viaje. / ·

Si el viaje requiere hacer muchos kilómetros, lo ideal es aumentar ligeramente esos bares para contrarrestar el aumento del peso que soporta el coche, entre los pasajeros y el equipaje. De hecho, hay modelos en los que en el mismo lateral de la puerta del conductor ya aparecen los valores ideales en cada situación.

En el caso de otros tipos de coche, como los SUV, se suele indicar que la presión correcta se sitúa en los 2,4 bares, ya que pesa más por la propia estructura del vehículo, más grande.

También es importante recordar que la presión de los neumáticos debe realizarse con el coche quieto y las gomas frías. Por eso, en caso de pérdida de aire durante el trayecto lo más recomendable es dejar reposar un rato el vehículo y no hacerlo recién parado, ya que el calor hace que se expanda el aire o, en su defecto, añadir 0,2 o 0,3 bares a lo recomendado.

Otro de los motivos que pueden convencer a un conductor a comprobar el estado de los neumáticos es ser consciente de que unas ruedas flojas implican un aumento del consumo de combustible, hasta un 5%, ya que existe una mayor zona de contacto con el suelo y el motor se ve obligado a trabajar más. Por el contrario, un neumático más hinchado de lo que toca, reduce la zona de contacto y el 'grip' en determinadas situaciones, haciéndolas especialmente peligrosas a grandes velocidades o situaciones particulares.

Revisa los neumáticos y ahorra un 5% de combustible: El sencillo truco para asegurarse no gastar de más en un viaje largo

