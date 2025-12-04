Revisa tu monedero: esta moneda de 1 céntimo puede valer hasta 6.000 euros

¿Y si una simple moneda de 1 céntimo pudiera esconder un valor de miles de euros? En concreto, se trata de una rara moneda italiana acuñada en 2002 que ha despertado un gran interés entre coleccionistas de toda Europa debido a un peculiar error de fabricación. Un fallo que, a simple vista, puede pasar desapercibido para muchos, que ha llegado a disparar su precio por encima de los 6.000 euros en el mercado numismático.

La clave se encuentra en sus dimensiones: una moneda normal de 1 céntimo mide 16,25 milímetros y pesa 2,3 gramos, pero esta versión defectuosa presenta un diámetro de 18,75 milímetros, correspondiente en realidad al tamaño de una moneda de 2 céntimos, aunque manteniendo el diseño del céntimo.

¿Qué quiere decir esto? Se acuñó un diseño sobre un disco equivocado, creando una pieza completamente anómala. Una moneda diferente a lo habitual que ha disparado su precio en el mercado.

Los expertos en numismática aseguran que solo existen alrededor de 100 ejemplares de esta variante, convirtiendo una moneda de 1 céntimo en una auténtica joya del coleccionismo. Su escasez y el atractivo del error explican por qué algunos compradores están dispuestos a pagar cifras tan elevadas por hacerse con una de ellas.

Aunque no es habitual encontrarla, esta moneda podría aparecer en colecciones antiguas, huchas olvidadas o heredadas. Por ello, los especialistas recomiendan revisar cuidadosamente cualquier moneda italiana de 1 céntimo que parezca más grande o pesada de lo normal y consultar con un experto antes de venderla.

Los errores de acuñación, lejos de ser simples defectos, se han convertido en auténticos tesoros para los aficionados y son siempre uno de los principales factores que eleva el precio en el mercado de segunda mano.

En algunos casos, una moneda que apenas valía un céntimo puede cambiar por completo la suerte de quien la guarda sin saberlo horas antes. Una moneda que costaba 1 céntimo y que ahora puede tener un valor de hasta 6.000 euros.