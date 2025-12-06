Revisa tu monedero antes de 2026: estas monedas pueden disparar su valor

Las monedas que más opciones tienen de revalorizarse en 2026 serán, sobre todo, las de uso cotidiano que formen parte de tiradas limitadas, que tengan errores de acuñación y diseños conmemorativos muy demandados, especialmente en valores de 1 y 2 euros.

Además, el interés creciente por la numismática moderna hará que ciertas monedas recientes, todavía en circulación, empiecen a cotizar muy por encima de su valor facial. Estos son los elementos que debes tener en cuenta si quieres que tu monedero actual tenga más valor de cara al año que viene.

Por qué algunas monedas aumentarán su valor

El valor de una moneda común no depende sólo del año, sino de tres factores clave: rareza de la tirada, estado de conservación y demanda entre coleccionistas. A esto se suman los errores de acuñación, que convierten piezas normales de circulación en auténticas rarezas sin que muchos de sus propietarios lo sepan.

En 2026 se espera que continúe el auge del coleccionismo de monedas modernas, impulsado por la compra online y por inversores que buscan bienes tangibles fáciles de guardar y revender. Esto beneficia especialmente a las monedas de euro que la gente aún usa a diario, porque una parte importante de esas piezas “raras” sigue moviéndose en el cambio del supermercado sin que nadie se dé cuenta.

Las monedas conmemorativas de 2 euros seguirán siendo las grandes protagonistas del mercado, sobre todo las que combinan alguna temática concreta con tiradas relativamente limitadas. Piezas dedicadas a patrimonios de la UNESCO, aniversarios históricos o figuras muy conocidas suelen ser las primeras en dispararse cuando empiezan a escasear en circulación.

También llaman la atención las monedas de 2 euros con errores o variantes: pequeños fallos en el diseño, mapas mal definidos, inscripciones desplazadas o diferencias en las estrellas y el canto pueden hacer que pasen de valer 2 euros a alcanzar cifras de tres o incluso cuatro dígitos en subastas especializadas.

Todo apunta a que en 2026 seguirán ganando fuerza tres grandes líneas: monedas de 2 euros conmemorativas, piezas con errores visibles y series modernas en perfecto estado sin circular. Además, algunas emisiones recientes de países de la zona euro que han sacado pocas unidades al mercado podrían ver cómo sus precios suben rápido. ¿Tienes alguna?