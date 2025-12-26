Revisa tus euros: el Banco de España confirma que estas monedas van a desaparecer

El Banco de España ha confirmado que ciertas monedas están a punto de dejar de circular, afectando a miles de piezas que se encuentran en posesión de muchas personas. Estas no son retiradas masivas de series específicas, sino aquellas que se consideren defectuosas.

El objetivo es mantener la calidad del dinero en circulación, reutilizando materiales cuando sea posible. Es decir, que muchas de las monedas que tenemos en nuestra cartera van a tener que dejar de estar en circulación: esto es lo que debes hacer.

La retirada de las monedas defectuosas

Se trata de aquellas monedas de euro auténticas pero no aptas, como las que presentan deformaciones, cortes en el borde, daños graves o alteraciones que impiden su uso normal. También se incluyen las falsificaciones detectadas, principalmente de 2 euros, que representan la mayoría de los casos retirados anualmente.

El Banco de España las autentifica en sus cajas y las envía a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para su destrucción o reciclaje, ingresando el valor de las que no son aptas al Tesoro Público. Es decir, no es que te vayas a quedar sin tu dinero, sino que deberías cambiar las monedas defectuosas que poseas.

Para ello, revisa si tus monedas tienen bordes irregulares, relieves alterados, peso anómalo o marcas de manipulación; las falsas suelen fallar en tests magnéticos o visuales. Cualquier persona o entidad puede entregarlas al Banco de España con cita previa para verificación.

Aunque siguen siendo monedas legítimas con valor, las que sean consideradas como defectuosas dejarán de valer como medio de pago. Por tanto, lo más recomendable es que lleves las monedas que presenten este tipo de deformaciones a una sucursal bancaria o al Banco de España, directamente.

Si las monedas defectuosas son auténticas, podrán canjearse por su valor facial. Este proceso forma parte de un control rutinario que retira miles de unidades al año, pero que no afecta a las monedas en buen estado.