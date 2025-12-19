Revisa tu cartera: esta moneda de un euro se vende por hasta 2.000 euros en subastas

Esta moneda de 1 euro francesa con fecha de 1999 puede alcanzar precios a partir de 700 euros en subastas y portales especializados, e incluso superar los 2.000 euros en algunos casos concretos. Su gran atractivo no está en un fallo de acuñación, sino en el año en el que se emitió y en lo escasas que se han vuelto hoy estas piezas.

El euro que se paga a precio de oro

Entre las monedas de 1 euro que circulan por Europa, las francesas de 1999 se han convertido en un objetivo muy deseado por coleccionistas y aficionados a la numismática. Estas piezas pertenecen a las primeras emisiones de euro físico, cuando la moneda europea empezaba a convivir con las divisas nacionales como el franco francés o la peseta española.

En la actualidad, los ejemplares en buen estado se están ofreciendo en subastas y páginas de compraventa desde unos 700 euros, llegando a pedir más de 2.000 euros por unidad. Aunque no siempre se cierran operaciones a esas cifras, el mero hecho de que se anuncien a estos precios refleja el interés por este tipo de moneda, que no para de crecer.

El elemento que dispara el valor de esta moneda es la fecha de acuñación: 1999, el primer año en que se prepararon las monedas de euro para su uso en los países de la Unión Europea. En aquel momento aún seguía utilizándose de forma generalizada la moneda local, por lo que el volumen de piezas emitidas fue menor que en años posteriores.

Con el paso del tiempo, muchas de estas monedas se han perdido, deteriorado o han quedado fuera de circulación, lo que aumenta todavía más su rareza. Esa combinación de primera emisión, tirada más limitada y desaparición explica que hoy se paguen cantidades muy superiores a su valor facial por los ejemplares que siguen apareciendo en el mercado.

A simple vista, esta moneda de 1 euro francesa de 1999 no muestra ningún error extraño ni un aspecto anómalo respecto a un euro corriente. En una de sus caras conserva el diseño estándar del euro, mientras que el lado nacional es el que le da personalidad propia.

Debes buscar un árbol dentro de un hexágono, rodeado por la conocida leyenda “Liberté, Egalité, Fraternité”. El detalle clave se encuentra en la parte inferior: la fecha “1999”, que indica que se trata de una de las primeras monedas de euro preparadas para entrar en circulación en Francia.