Revisa tu cartera: esta moneda de 2 euros puede costar hasta 1.500 euros

Existe la creencia generalizada de que solo las monedas antiguas alcanzan altos precios en el mercado del coleccionismo. Sin embargo, la numismática demuestra que algunas piezas relativamente recientes pueden multiplicar su valor de forma sorprendente.

Es el caso de una moneda de 2 euros acuñada en 2009, por la que algunos coleccionistas están dispuestos a pagar hasta 1.500 euros. Y quién sabe si más dinero dentro de unos pocos años.

¿Cuál es la moneda por la que están pagando hasta 1.500 euros?

Se trata de la moneda conmemorativa del décimo aniversario de la introducción del euro en 1999, emitida por el Banco Central Europeo con motivo de los diez años de la Unión Económica y Monetaria. Aunque su valor real es de apenas dos euros, en plataformas especializadas y subastas numismáticas se han visto ofertas que oscilan entre los 200 y los 1.500 euros, en función a su estado de conservación.

Una de las razones por las que muchos ciudadanos podrían tenerla en su monedero es que todos los países de la zona euro emitieron esta moneda conmemorativa, lo que facilitó su circulación masiva. Aun así, encontrar ejemplares bien conservados o con determinadas particularidades incrementa notablemente su valor.

La modena es muy reconocible por su diseño: muestra una figura humana dibujada de forma sencilla, junto al símbolo del euro, rodeada por las doce estrellas de la Unión Europea (UE). En la parte superior, aparece el nombre del país emisor y la inscripción "UEM 1999-2009".

El diseño fue obra del escultor George Stamatopoulos, del Banco de Grecia, y fue elegido mediante votación popular entre varias propuestas. Este detalle, junto con su carácter simbólico, ha convertido la moneda en una pieza muy codiciada.

Antes de gastar una moneda de 2 euros, conviene mirarla con atención: podría valer mucho más de lo que parece.