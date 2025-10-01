ECONOMÍA
Revisa tu calderilla: esta moneda de 20 céntimos valdría miles de euros
Se trata de un artículo que alcanza precios desorbitados en subastas
A día de hoy, existen ciertas monedas que todos hemos tenido alguna vez por casa y que ahora se podrían vender por miles de euros en subastas de coleccionistas.
De hecho, no hace falta que nos vayamos a esas monedas con cientos de años de antigüedad: existen otras que también son codiciadas y son bastante más comunes.
En este caos en concreto, estaríamos hablando de la moneda de 20 céntimos de Cervantes acuñada en el año 1999 en España, la cual todos hemos tenido en algún momento.
Y es que, según los registros de determinadas reventas, esta moneda ha llegado a alcanzar un valor en subastas de hasta 1.500 euros, lo cual es una auténtica barbaridad.
No obstante, para que la moneda alcance dicho valor, debe cumplir una serie de condiciones concretas. Comenzando, por ejemplo, por un error de fábrica distintivo.
En este mismo sentido, uno de los que más buscan los coleccionistas tendría que ver con que la moneda contase con algún exceso de metal en una de sus dos caras.
Esto haría que la moneda de 20 céntimos de Cervantes fuera única, lo que haría que alcanzase un precio numenístico muy por encima de lo que suele ser habitual.
Por tanto, lo ideal es que revises esa calderilla que tienes en casa por si acaso: si cuentas con la típica moneda de 20 céntimos de Cervantes de 1999 y tiene un error de fábrica, podrías contar con miles de euros en tu bolsillo sin saberlo.
