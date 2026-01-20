Revisa en tus cajones: esta moneda de 100 pesetas ahora tiene un valor de 400 euros

Ha aumentado el interés de los expertos por esta moneda de 100 pesetas emitida en España para el Mundial de Fútbol de 1982. ¿El motivo? Un pequeño error de fabricación que la hace excepcionalmente atractiva para los aficionados a la numismática.

El detalle que eleva su precio

Se trata de la famosa moneda de 100 pesetas del campeonato mundial de 1982, donde un error de acuñación dejó el año 1975 en el anverso bajo el busto del rey Juan Carlos I, en lugar del año que le correspondería. Un despiste de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que creó una rareza única y muy escasa.

Ese error en la acuñación ha convertido a esta moneda de 100 pesetas en un objeto de interés absoluto para quienes buscan tesoros con historia. Ese pequeño desliz no solo le da personalidad, sino que reduce drásticamente el número de ejemplares disponibles a día de hoy, lo que también hace que aumente su valor.

Lanzada como parte de la serie oficial para celebrar el gran evento deportivo en nuestro país, pasó de ser un simple recuerdo a una codiciada pieza que hoy se subasta por más de 200 euros, y hasta 400 en condiciones perfectas. Es una pieza curiosa y antigua, pero puede que esté en algún cajón de casa acumulando polvo.

En plataformas de compraventa como Wallapop o foros numismáticos, no es raro ver ofertas que piden 250 euros por unidades con este error en estado impecable, y los cazadores de rarezas las buscan con lupa para no dejar escapar ninguna. Incluso aquellos que no tienen un estado óptimo suelen ser compradas por los coleccionistas.

Si crees que puedes tener una de estas monedas de 100 pesetas en casa, mírala bien con una lupa y buena luz, y no dudes en llevarla a un experto para tasar su verdadero valor, considerando su desgaste o cualquier otro detalle que sume puntos. Lo importante es tenerla, sea el estado que sea, y después el error de fabricación.