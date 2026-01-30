Revisa tus bolsillos: esta moneda de 2 euros tiene un valor de 6.000 euros para los coleccionistas

El revuelo por esta moneda de 2 euros emitida en Mónaco en 2007 está sorprendiendo a todos, sobre todo por lo que algunos aficionados a la numismática están dispuestos a pagar por ella. ¿El motivo? Su tirada, muy limitada, y su valor histórico. Revisa tus bolsillos, no vayas a tener un tesoro sin saberlo.

El secreto del altísimo valor de esta moneda

Se trata de una moneda de 2 euros conmemorativa del Principado de Mónaco dedicada al 25 aniversario del fallecimiento de Grace Kelly, la icónica actriz de Hollywood que conquistó el corazón del príncipe Rainiero y se convirtió en símbolo eterno del glamour monegasco.

Con apenas 20.001 ejemplares acuñados, esta moneda destaca por su diseño: en el anverso luce un retrato de perfil de la princesa, mientras que el reverso mantiene el mapa estelar clásico del euro. Esta combinación de baja producción (ridículamente escasa frente a las millones de unidades de otras tiradas) y su carga histórica, la posiciona como una rareza absoluta entre los expertos.

Aunque nominalmente vale sólo 2 euros, su cotización en el mercado coleccionista oscila entre los 3.000 y los 6.000 euros, e incluso más en casos excepcionales. El estado de conservación es clave: piezas en calidad "proof" o "sin circular" (sin rastros de uso, con brillo original y empaquetado intacto) alcanzan cifras récord en subastas especializadas.

Plataformas como eBay o ferias como la World Money Fair en Berlín han registrado ventas por encima de los 5.000 euros para ejemplares impecables, con mucha demanda entre los inversores que apuestan por un potencial aumento de valor en el futuro.

Los expertos destacan que su simbolismo cultural, unido a la exclusividad monegasca, genera un efecto especial que mantiene los precios... o los va aumentando, ya que se espera que esos 6.000 euros puedan multiplicarse por algunas de estas monedas de 2 euros en el futuro.

El coleccionismo de monedas de euros vive un interés imparable, especialmente con emisiones de microestados como Mónaco, San Marino o el Vaticano, donde las tiradas más pequeñas garantizan una escasez perpetua, incluso entre las piezas que se encuentran en circulación habitual. Y si ya sumamos a iconos pop a la ecuación, el precio sube.