Revisa tu bolsillo: esta moneda de 2 euros se paga a más de 100 euros entre coleccionistas

Está aumentando el interés por una moneda de 2 euros emitida en 2009, que parece totalmente normal, pero que está siendo objeto de búsqueda entre los aficionados a la numismática gracias a un defecto sutil en su producción, que la eleva a la categoría de rareza (algo muy codiciado, claro).

El fallo que hace a esta moneda excepcional

Esta moneda de 2 euros conmemora el décimo aniversario de la Unión Económica y Monetaria, con una tirada de tres millones de unidades distribuidas en países como España, Alemania y Bélgica.

El error radica en las estrellas del anillo exterior, que aparecen más grandes de lo habitual debido a un problema en la acuñación, un detalle que puede pasar desapercibido (pero que apasiona a los expertos).

Aunque su valor nominal es sólo de 2 euros, las versiones estándar ya se cotizan entre 25 y 30 euros, mientras que las afectadas por este defecto pueden superar los cientos de euros según el estado de conservación. Es decir, que ya de por sí, la moneda sin el error es una pieza buscada.

En plataformas de subastas como eBay, encontramos ejemplares impecables con este error que se ofrecen por 100 euros o más, y en casos excepcionales llegan a cifras más elevadas impulsadas por la alta demanda de los coleccionistas. Incluso las usadas mantienen su atractivo si el fallo es evidente, aunque reduciendo su precio de venta.

El auge de estas monedas de euro con anomalías confirma cómo las imperfecciones técnicas transforman objetos corrientes en inversiones para los coleccionistas, similar a otros casos como errores en piezas portuguesas o lituanas.

Esto se da hasta en estas monedas que han estado en circulación habitual y que han podido pasar por cualquier mano.

Si tienes una de estas monedas de 2 euros y te interesa poder vendérsela a un experto, lo más recomendables es examinarla con lupa o, mucha mejor opción, consultar a numismáticos profesionales, evaluando conservación, si contiene este error tan valorado y posibles variantes adicionales que sumen rareza.