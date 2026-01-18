Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alcaraz WaltonSan Pablo Burgos - BarçaAlhama - BarçaDónde ver Alhama - BarcelonaReal Madrid - LevanteConvocatoria BarcelonaReal Sociedad - Barcelona horarioReal Sociedad - Barcelona alineacionesLesión RaphinhaDroBernalGemma MengualJosé ElíasOpen Australia 2026Cuartos Copa del ReyRivales Barcelona CopaEuropeo Balonmano 2026Clasificación DakarPlayoffs NFL 2026Mercado de Fichajes hoyHaciendaGabriel Rufián
instagramlinkedin

Coleccionismo

Revisa tu bolsillo: esta moneda de 2 euros se paga a más de 100 euros entre coleccionistas

Esta moneda de 2 euros emitida en el año 2009 se ha convertido en una pieza muy buscada por algunos coleccionistas.

Moneda de 2 euros de 2009

Moneda de 2 euros de 2009

Álex Pareja

Álex Pareja

Está aumentando el interés por una moneda de 2 euros emitida en 2009, que parece totalmente normal, pero que está siendo objeto de búsqueda entre los aficionados a la numismática gracias a un defecto sutil en su producción, que la eleva a la categoría de rareza (algo muy codiciado, claro).

El fallo que hace a esta moneda excepcional

Esta moneda de 2 euros conmemora el décimo aniversario de la Unión Económica y Monetaria, con una tirada de tres millones de unidades distribuidas en países como España, Alemania y Bélgica.

El error radica en las estrellas del anillo exterior, que aparecen más grandes de lo habitual debido a un problema en la acuñación, un detalle que puede pasar desapercibido (pero que apasiona a los expertos).

Aunque su valor nominal es sólo de 2 euros, las versiones estándar ya se cotizan entre 25 y 30 euros, mientras que las afectadas por este defecto pueden superar los cientos de euros según el estado de conservación. Es decir, que ya de por sí, la moneda sin el error es una pieza buscada.

En plataformas de subastas como eBay, encontramos ejemplares impecables con este error que se ofrecen por 100 euros o más, y en casos excepcionales llegan a cifras más elevadas impulsadas por la alta demanda de los coleccionistas. Incluso las usadas mantienen su atractivo si el fallo es evidente, aunque reduciendo su precio de venta.

El auge de estas monedas de euro con anomalías confirma cómo las imperfecciones técnicas transforman objetos corrientes en inversiones para los coleccionistas, similar a otros casos como errores en piezas portuguesas o lituanas.

Esto se da hasta en estas monedas que han estado en circulación habitual y que han podido pasar por cualquier mano.

Noticias relacionadas y más

Si tienes una de estas monedas de 2 euros y te interesa poder vendérsela a un experto, lo más recomendables es examinarla con lupa o, mucha mejor opción, consultar a numismáticos profesionales, evaluando conservación, si contiene este error tan valorado y posibles variantes adicionales que sumen rareza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Elías, multimillonario, sobre su estilo de vida: 'Si me levanto y no me apetece trabajar, no voy
  2. Así es el negocio de cannabis y CBD de Gemma Mengual en Sant Cugat
  3. Jorge Rey advierte del regreso al invierno crudo en pocos días: 'A finales de la semana que viene llega más aire frío y nieve
  4. La DGT alerta a los usuarios de patinetes eléctricos: Nueva normativa para final de enero con multas de hasta 1.000 euros
  5. Precio del euríbor hoy, 16 de enero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados
  6. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café no puede ser inferior a 15 minutos
  7. El director de la DGT, Pere Navarro, revoluciona a los conductores por la movilidad interurbana del futuro: 'Al centro vas con transporte público
  8. Giro en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar este gasto que siempre ha corrido por cuenta del inquilino

Precio de la luz para hoy, sábado 18 de enero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, sábado 18 de enero: las horas más baratas y más caras

Laura Lobo, abogada experta en herencias: "Esto es lo que debes saber antes de dar dinero a tus hijos"

Laura Lobo, abogada experta en herencias: "Esto es lo que debes saber antes de dar dinero a tus hijos"

Revisa tu bolsillo: esta moneda de 2 euros se paga a más de 100 euros entre coleccionistas

Revisa tu bolsillo: esta moneda de 2 euros se paga a más de 100 euros entre coleccionistas

Cuánto cobra un Branded Content Manager en España en 2026: salario medio y funciones

Cuánto cobra un Branded Content Manager en España en 2026: salario medio y funciones

Óscar Guillen, arquitecto: "Muchos expats dicen que las ciudades españolas ya no son auténticas"

Óscar Guillen, arquitecto: "Muchos expats dicen que las ciudades españolas ya no son auténticas"

El Meteocat y Protección civil ponen en alerta a Catalunya por la lluvia: mucho ojo en estos puntos

El Meteocat y Protección civil ponen en alerta a Catalunya por la lluvia: mucho ojo en estos puntos

La borrasca Harry que amenaza el inicio de semana en Catalunya: Roberto Brasero y la AEMET avisan

La borrasca Harry que amenaza el inicio de semana en Catalunya: Roberto Brasero y la AEMET avisan

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia