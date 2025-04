Revilla habla por primera vez sobre la denuncia del Rey emérito: 'No entendía nada'

El rey emérito Juan Carlos demandó hace pocas semanas al que en su día fue presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. ¿El motivo? "Expresiones injuriosas y oprobiosas” por parte del político que habría utilizado entre 2022 y principios de 2025, y que habrían quebrantado el honor del que fue rey de España. La demanda pide una indemnización de hasta 50.000 euros.

En una reciente entrevista que le ha concedido Revilla al programa 'laSexta Xplica', el político ha hablado por primera vez de cómo se siente tras haber recibido esta demanda por parte del rey emérito.

“Nunca pensé encontrarme con una demanda del que fue nuestro rey, jefe del Estado. No entendía nada… Ahora mismo estoy mejor porque es increíble cómo la gente me está apoyando, para mí eso es muy importante” comenzó explicando.

Curiosamente, añade que muchas personas se están volcando en ayudarle enviándole dinero, pero él insiste en que dejen de hacerlo: “Que se abstengan, por favor, de anunciar que me van a pagar la posible multa porque tengo para pagar cien multas. Abro todos los días cartas con dinero dentro y entonces eso me obliga a devolverlo y gastarme un dinero para hacerlo. Me llegan unas cartas increíbles. Que no me mande nadie nada. Quiero dar las gracias a todos los que se están solidarizando conmigo… Es impresionante”.

Además de hablar de la demanda, Revilla también ha explicado una anécdota en la que tuvo la oportunidad de hablar con Juan Carlos por teléfono antes de que éste lo denunciara.

Una persona cercana a Revilla lo tenía en llamada y le ofreció ponerle con él, pero el político lo rechazó: “No, hasta que no vuelva a España y pida perdón de verdad, que es lo que vengo reivindicando desde hace años. Y que devuelva todo lo que presuntamente tiene fuera y que lo entregue a alguna ONG”.

Cuenta que han pasado cuatro años desde aquello y desconoce si finalmente el rey lo escuchó. Pero a modo de conclusión, explica que “Una de las mayores alegrías que me podría llevar es que él viniera, ya que es el demandante”.