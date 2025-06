Revilla desafía al rey emérito por la demanda: "No me importa ir a la cárcel"

Miguel Ángel Revilla está en el ojo del huracán desde que el rey Juan Carlos I decidiera interponerle una demanda por vulneración del derecho al honor. El rey emérito le reclama, a título personal, una indemnización de 50.000 euros por diversas declaraciones que considera calumniosas.

Después del acto de conciliación que preparó el expresidente de Cantabria, aún no ha recibido ninguna notificación oficial. El político reveló en 'LaSexta Xplica' que "todas las mañanas bajo al buzón y miro si hay algo. Siempre que te llega un papel de Justicia, al igual que cuando te llega de Tráfico y de Hacienda".

"Han pasado más de 20 días y estoy esperando", aseguró. A pesar de toda la incertidumbre que está viviendo con la demanda, Revilla señaló que se encuentra tranquilo y confiado: "No sé lo que va a pasar con esta historia, pero duermo muy tranquilo y tengo la conciencia muy tranquila".

Aunque es consciente que no hizo nada para vulnerar los derechos del rey emérito, el exlíder del PRC está dispuesto asumir todas las responsabilidades: "Espero no tener que pagar, pero si tengo que pagar, no me importaría".

Con un tono tranquilo y formal, el expolítico reconoció en el programa de LaSexta que "por defender una cosa en la que creo de verdad, no me importa ir a la cárcel. Tengo la conciencia tranquila de que no he mentido.

Uno de los aspectos que más le está ayudando a Revilla a afrontar esta demanda es el apoyo que está recibiendo constantemente de la ciudadanía: "Esta batalla, en lo personal, la tengo ganada. Si un día vas conmigo por la calle, alucinarías. El 95% de la gente yo creo que está conmigo".

El principal motivo del apoyo es porque "saben que he ido de buena fe y que yo nunca me he callado nada de nadie. Me siento con un respaldo de la gente extraordinario".

Para zanjar el tema, el exlíder del PRC admitió que muchas personas le han ofrecido ayuda económica, pero que él las ha rechazado en todo momento.