Revés de Will Smith: demandado por acoso sexual y despido injustificado

Will Smith ha empezado el año con polémica. El actor y músico estadounidense ha sido demandado en California por un violinista que participó en su última gira musical, por acoso sexual, despido improcedente y represalias tras denunciar un inquietante incidente ocurrido durante una noche en un hotel de Las Vegas.

El músico, identificado como Brian King Joseph, interpuso la acción legal contra Smith y contra la empresa Treyball Studios Management, señalándolos como responsables de una serie de hechos ocurridos durante la gira “Based on a True Story: 2025 Tour”, realizada en la primavera del año pasado.

La demanda en especifico

Según la demanda, Smith habría contratado a Joseph a finales de 2024 para una actuación puntual en San Diego, tras lo cual lo invitó a integrarse de manera más estable en su gira de conciertos de 2025, además de participar en un próximo proyecto musical del artista.

El documento legal sostiene que, conforme avanzaba la relación profesional, Smith habría mostrado un comportamiento inapropiado, describiendo una supuesta actitud manipuladora y de carácter sexual. Entre las afirmaciones incluidas, se menciona que el actor habría expresado que mantenía con Joseph una conexión “especial y única”.

Uno de los episodios más graves relatados ocurrió durante la gira, cuando el violinista asegura que su bolso, que contenía la llave de su habitación de hotel, desapareció durante varias horas. Posteriormente, afirma que el objeto fue devuelto por personal de la gerencia, quienes, según su versión, eran los únicos con acceso a su alojamiento.

Al regresar a la habitación esa misma noche, Joseph afirma haber encontrado indicios de una entrada no autorizada, así como diversos objetos personales y una nota que interpretó como una insinuación de un posible encuentro sexual no consentido. Ante esta situación, notificó de inmediato al personal de seguridad del hotel y a representantes del equipo del artista.

Las reacciones tras exponer la situación de acoso

El demandante sostiene que, tras reportar el incidente, fue objeto de burlas y humillaciones por parte de un miembro de la gerencia, quien además habría puesto en duda su versión de los hechos. Días después, asegura que fue despedido, lo que considera una represalia directa por haber denunciado lo ocurrido.

Hasta el momento, Will Smith no ha emitido declaraciones públicas sobre la demanda. En el escrito judicial se indica que Joseph habría sufrido afectaciones emocionales, incluido estrés postraumático, además de pérdidas económicas. La demanda solicita que un jurado determine una compensación por los daños presuntamente sufridos.