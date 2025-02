La revelación de Aitana en la promoción de su documental 'Metamorfosis': "Siempre he mentido con..."

Atención a los seguidores de Aitana: llega su documental a Netflix. Así es, la cantante catalana colabora con la plataforma de streaming para la producción de una crónica sobre su vida y sus gustos, en su faceta más personal.

La serie se llamará 'Aitana: Metamorfosis' y promete revelar algunas cosas desconocidas del día a día de la intérprete de 'En el coche' o 'Las babys'. El documental sobre Aitana llegará al servicio online de series y películas el 28 de febrero y contará con seis capítulos.

Aitana se abre en canal en su documental

Para promocionarlo, la de Sant Climent de Llobregat ha visitado esta semana el plató de la Cadena SER y ha podido hablar con Carles Francino en 'La Ventana'. Entre lo más destacado de toda la charla está un tema del cual no se le recuerda ninguna valoración al respecto. Se trata de la hipocondría, un trastorno relacionado con la ansiedad que provoca que quien lo sufra viva un infierno al pensar que sufre algún tipo de enfermedad grave, sin muestras evidentes de ello.

Ahora, la joven artista se ha abierto en canal para mostrar un lado que había quedado oculto entre los éxitos musicales: "Llega un nivel de locura que por eso empecé a hacer terapia. Desde pequeña he tenido mucho miedo a la muerte. Llevaba seis años sin hacerme una analítica de sangre. Me da miedo que me digan si tengo algo malo", revelaba en vivo.

De hecho, esta ansiedad por la muerte que comenta llegaba a influenciar incluso sus respuestas ante la prensa. En las entrevistas con los artistas emergentes es habitual que se les pregunte qué visión tienen de sí mismos en un tiempo determinado, en cinco o diez años, por ejemplo, pero en el caso de Aitana cogía un significado mucho más profundo: "Es muy fuerte lo que voy a decir. Yo siempre he mentido con esta pregunta", comentaba ante un Francino expectante, antes de desvelar que cuando le "preguntaban dónde me veía dentro de cinco años, pensaba que no iba a llegar", explicaba.