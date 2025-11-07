¿Cuánto se revalorizarán las pensiones en 2026? Esto es todo lo que hay que saber

Teniendo en cuenta cómo han ido fluctuando las pensiones en los últimos años, lo mejor que podemos hacer de cara al 2026 es conocer aquellos datos que nos permitan elaborar estimaciones preliminares.

En este mismo sentido, uno de los más importantes a conocer tiene que ver con la cifra exacta de revalorización de las pensiones en los próximos meses.

Y es que los útimos cálculos que han salido a la luz ya permiten especular con cómo será la subida. En este caso, se estima que el aumento será del 2,6%.

En este mismo sentido, todos los tipos de pensiones experimentarán un ligero incremento durante el próximo año de acuerdo a la subida del IPC, incluyendo las máximas y otras con condiciones especiales.

Centrándonos en la jubilación contributiva media, esta subiría hasta los 1.544 euros al mes, frente a los 1.506 euros en los que se sitúa en la actualidad.

Por otro lado, la pensión mínima sin cónyuge (la más baja de todas) se situaría en los 897 euros percibidos de manera mensual frente a los 874 euros que sus usuarios reciben en el momento presente.

Esto se hace con la idea de que, para el año 2027, todos los hogares alcancen cierto nivel adquisitivo con tal de garantizar un umbral de suficiencia económica en todos los hogares de personas jubiladas.

No obstante, estas cifras están pendientes de confirmación, por lo que habrá que esperar a que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se pronuncie al respecto.