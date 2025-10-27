Retraso en la subida salarial de los funcionarios: los sindicatos estallan contra el Gobierno

¿Eres funcionario y sigues esperando la promesa de una subida salarial que no termina de materializarse? El Gobierno confirmó a principios de mes que la próxima subida salarial de los funcionarios todavía no tiene fecha definitiva. ¿El motivo? Según el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, es el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de los cuales depende la negociación con los sindicatos.

Tenemos que recurrir a una entrevista concedida por el ministro a RTVE para encontrar esta breve explicación: "tenemos que desbloquear las cifras de los presupuesto para hablar con los sindicatos", de ahí el principal motivo del retraso.

El plazo para presentar las nuevas cuentas expiró el 30 de septiembre, por lo que el Ejecutivo se ha visto obligado a prorrogar los presupuestos actuales, como ha ocurrido en años anterioes.

Sin embargo, los sindicatos se han mostrado muy molestos por este retraso, entre ellos CSIF, CCOO y UGT, los cuales llevan meses reclamando la convocatoria de una nueva mesa de negociación.

La última subida se firmó en 2022 y su vigencia concluye en 2025, por lo que consideran urgente renovar el Acuerdo Marco que fija los incrementos salariales vinculados al PIB y al IPC.

Después de las citadas declaraciones Óscar López, CSIF reaccionó a sus palabras en X, calificándolas como "una excusa inaceptable". El sindicato opina que los salarios públicos pueden y deben actualizarse aún con los presupuestos prorrogados.

Desde CSIF denuncian que el Gobierno "utiliza a los funcionarios públicos como rehenes y moneda de cambio" en sus negociaciones políticas, señalando que esta ha sido una de las herramientas empleadas para negociar unos presupuestos que no han salido finalmente adelante.