Suspenden una votación en apoyo al tren... porque uno de los diputados no llegaba por el retraso de un AVE

Momento surrealista el que se ha vivido en el salón de actos Pérez-Llorca de la Cámara Baja, durante la Comisión de Industria y Turismo del Congreso.

En las últimas horas, se ha visto obligada a retrasar la sesión donde se debía proceder con una votación en apoyo al sector ferroviario debido al retraso del AVE que llevaba a la sesión a una de las diputadas socialistas que debían tomar partido.

"Hay trenes que vienen retrasados", apuntaba la presidenta de la sala, Inés Granollers, según recoge el medio que se hace eco de la información, 'OKdiario'.

El medio recoge que la sesión se había abierto a propuesta del PSOE. "Nos piden unos minutos para empezar la votación", aseguraba la integrante de Esquerra Republicana de Catalunya que dirigía la sesión.

En un inicio la confusión era palpable e incluso Granollers indicaba erróneamente que se trataba de una persona de su grupo la que todavía no había llegado, aunque finalmente el diputado popular por Zaragoza, Pedro Navarro, le ha avisado de que se trataba de una afiliada al partido de la rosa.

Más tarde, ha calificado lo ocurrido de "una broma" y criticaba que se hubiera aceptado la petición de suspensión de la votación por desde su perfil en X, debido a la coincidencia de lo sucedido.

"El PSOE ha presentado iniciativa de apoyo a la industria ferroviaria… Y la Presidenta ha retrasado la votación porque faltaba una diputada del PSOE 'por un retraso del AVE'", escribía incrédulo.

El estado del sector ferroviario es una de las quejas de los usuarios más habituales, sobre todo por los innumerables retrasos que se viven en los andenes de toda España debido a los constantes robos de cable que se producen. Sin embargo, desde el Gobierno se apuntaba que el sistema se encuentra en uno de sus "mejores momentos" de su historia.