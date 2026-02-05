Un reto viral acaba en tragedia: muere el influencer Ángel Montoya con 30 años

Las redes sociales se encuentran en el punto de mira estos días después de la confirmación por parte de Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, sobre que los menores de 16 años no podrán acceder a ellas. Y entre esta polémica llega la trágica muerte de Ángel Montoya.

Ángel Montoya pierde la vida tras precipitarse a un río

El influencer de 30 años falleció hace unos días después de lanzarse desde el puente General Santander del río Cauca. ¿Por qué hizo algo así? Pues tuvo la intención de grabar lo que iba a ser un vídeo viral para sus distintas redes sociales.

En el vídeo en cuestión puede apreciarse cómo Ángel Montoya se lanza al río ante la atenta mirada de sus acompañantes. Durante la grabación, ninguno de los presentes parecía imaginar cómo acabaría la situación.

Al caer al río, el creador de contenido intentó nadar hacia la orilla, pero las fuertes corrientes del Cauca provocarían que este acabara siendo arrastrado río abajo. Los instantes que registra el vídeo serían los últimos en los que se vería con vida a Ángel Montoya.

El incidente en cuestión tuvo lugar durante el 27 de enero de 2026, concretamente en Tuluá (Colombia). Una vez ocurrida la desaparición del joven en el río, se activó un dispositivo de búsqueda entre las autoridades locales que acabaría con la localización del cuerpo el pasado 30 de enero de 2026.

La fuerza de la corriente fue tal que el cuerpo de Montoya llegó al municipio de Bolívar. Fue necesaria la intervención tanto del cuerpo de bomberos como trabajadores locales para conseguir recuperar al joven influencer, ya sin vida en ese momento.

Como no podía ser de otra forma, el incidente ha desatado toda una oleada de comentarios en Internet acerca de la peligrosidad de retos virales como este, y también acerca de cómo las redes sociales pueden ser una pésima influencia para los más jóvenes.

Evidentemente, lo primero es mandar las condolencias tanto a familia como amigos de Ángel Montoya. Pero inevitablemente se trata de un suceso que debe hacer reflexionar a la población sobre los límites que muchos están dispuestos a cruzar por la fama en Internet.