El restaurante 'El Sazón de Isabel' explica el día que le canceló una reserva a Ibai Llanos: "No sabía quien era"

El Sazón de Isabel es uno de los restaurantes mejicanos más influyentes en España. Su dueña, Isabel Carvajal, abrió las puertas del negocio en 2017 tras aterrizar de México a Barcelona sin papeles. Lo hizo por amor y logró sacar adelante este negocio de tacos debido a que priorizó la calidad.

Sin embargo, empezó el negocio con una idea diferente, la de vender yogures con frutas. "Comencé con la idea de vender yogur con frutas al verme en la necesidad de ganarme la vida y ayudar en casa, después una amiga me invitó a un grupo de mexicanos en Facebook y ahí fue donde me di cuenta que había muchos mexicanos y que podía ofrecer algo más que yogur y comencé ofrecer salsas y tortillas hechas a mano y poder así juntar las dos cosas que más me gusta hacer vender y cocinar", explica.

Una de las taquerías más reconocidas

A medida que han avanzado los años, Isabel ha ofrecido a sus clientes más de 40 platillos, hasta expandirse en diferentes locales. Ha sido 'Ganadora de la Presea por comida auténtica mexicana en el extranjero, Dubái 2023', 'Ganadora del Taco de Oro. Dubái 2024' y 'Premio Empresaria del año por la entidad Mexicocatalana de Mexcat'.

Su éxito ha traído perfiles diferentes, entre ellos, Ibai Llanos. El streamer hizo un video en el restaurante mejicano, probando diferentes platillos. De hecho, afirmó que "era una barbaridad". Sin embargo, la dueña explica una anécdota o malentendido que le sucedió con Ibai.

"No lo conocía"

Isabel explica que recibió con los brazos abiertos al streamer español, pero le dejó claro que solo atendían a clientes por orden de llegada. Su equipo la escribió y ella le canceló la reserva.

"Fue increíble porque no conocía a Ibai. No sabía quién era. No estoy en ese mundo adolescente ni tengo gente jovencita. Un día me escribieron diciéndome que eran del equipo de un streamer muy famoso y quería venir a comer a mi restaurante", explicaba.

Ella respondió con total naturalidad que no hacía reservas, explicando que en su local todo funciona por orden de llegada. Ante la insistencia, le comentaron que se trataba de un streamer muy famoso, intentando así conseguir una excepción. Sin embargo, para ella ese dato no resultó determinante en ese momento.

Para intentar convencerla, le enviaron un enlace con el perfil de Ibai, donde aparecían sus millones de seguidores. Aun así, hubo una confusión inicial, ya que ella pensó que se trataba de apenas diez mil seguidores y no de una cifra que alcanzaba los diez millones, lo que le restó importancia a la petición.

Más tarde, al darse cuenta de que realmente eran millones de seguidores, mantuvo su postura firme. Según contó, reconoció que efectivamente se trataba de una figura muy conocida, pero eso no cambió su decisión de no hacer una reserva especial fuera de sus normas habituales.

En sus propias palabras, explicó que le indicó que simplemente acudiera pronto al local para poder encontrar sitio, como cualquier otro cliente. De esta manera, dejó claro que todos reciben el mismo trato, independientemente de su fama o reconocimiento público. Además, como alternativa, les sugirió acudir a otro de sus establecimientos, La Maquinista, que es más amplio y con mayor capacidad.

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No obstante, la propuesta fue rechazada, ya que quienes acompañaban al streamer querían ser atendidos por ella personalmente, precisamente por su prestigio y los premios que había recibido. Una anécdota graciosa e Ibai terminó disfrutando del restuarante.