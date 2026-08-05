El restaurante favorito de Ferran Torres a pie de mar que deberá dejar atrás si se va a PSG o Atlético

Poca gente más feliz que Ferran Torres debe de haber actualmente en España. El gol en la final del Mundial le ha otorgado una categoría de superestrella que está aprovechando al máximo durante sus vacaciones.

El valenciano ha sido el elegido para el lanzamiento de honor en el estadio de los Yankees de Nueva York en la última aparición pública tras las declaraciones en las que aseguraba que para quedarse en Barcelona el club debía mostrarle cariño.

Ferran Torres con el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer la final contra Argentina / EFE

El delantero lleva ya cuatro años en Barcelona y está completamente asentado en la capital catalana y sus alrededores. De hecho, uno de sus restaurantes favoritos se encuentra en la corona metropolitana, en Gavà.

Concretamente, hablamos del restaurante del Hotel Resort Playa Grande, un sitio que ofrece paellas de primera calidad (importantísimo para un valenciano) a pie de playa, por lo que cuenta con unas vistas espectaculares.

"De primero, playa. Después el Mediterráneo llama tu atención", reza en la web del restaurante, que define su gastronomía como "para tocar el cielo". Cuenta con un comedor y una terraza exterior que da directamente a la playa, además de una sala moderna que confiere "un lugar excelente para reuniones discretas de trabajo o escapadas de distensión".

Su carta cuenta con arroces de todo tipo, pero también abarca desde carnes, hasta pescados de lonja, además de una selección de vinos y cavas.

Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española por Madrid. / José Oliva / Europa Press

Además, el lugar se encuentra bien cerca de la residencia del delantero del Barça, en la misma localidad. Un lujoso chalé que fusiona un estilo mediterráneo con toques minimalistas, aunque no falta la piscina y hasta su propio gimnasio.

Lujos que Ferran Torres deberá dejar atrás si decide aceptar la oferta del PSG de Luis Enrique o del Atlético de Madrid de sus amigos Marcos Llorente y Marc Pubill.

Vaya donde vaya, está claro que no le faltará de nada, pero en cualquiera de las dos ciudades solo podrá ver el mar por las redes sociales.