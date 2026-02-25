La respuesta de Vito Quiles a Rufián sobre los therians: "Se parece al independentismo"

Vito Quiles y Gabriel Rufián es un 'dúo' que no deja indiferente a nadie. El periodista y el político volvieron a coincidir en Madrid, en la puerta del Congreso, en una jornada celebrada este miércoles de control al Gobierno, la primera tras el anuncio del presidente de desclasificar los documentos relativos al golpe de estado del 23-F. En el acto, Pedro Sánchez y Feijóo vuelven a verse las caras.

Sin embargo, Vito Quiles mostró en cámara solamente la conversación que ambos mantuvieron fuera. El reencuentro entre Gabriel Rufián y Vito Quiles volvió a convertirse en uno de esos momentos virales que trascienden la política y con dos protagonistas inesperados: los therians y José Mourinho.

"Hasta la gente de derechas os tiene miedo", dijo Rufián a Vito Quiles. El político, como de costumbre, acompañado de su mujer. "El otro día os pasasteis un poco conmigo, fue un poco duro conmigo", dijo el periodista. "Como vosotros, al final es un 'toma y daca. ¿Sabes la barrida que me da la izquierda pura por aguantarte?', contestó Rufián.

El comunicador intentó llevar el diálogo al terreno del fenómeno viral. En un momento inesperado, Vito Quiles le preguntó sobre los 'therians', la moda social en la que una persona 'se siente' un animal. Un movimiento que ha sido noticia este fin de semana en todo el mundo, concretamente en el centro de Barcelona, aunque proviene de Sudamérica.

"¿Qué le parece la gente que se disfraza de zorro y esas cosas? A mi me recuerda más a vosotros, gente que se siente humana y al final quien paga la fiesta son los humanos. Es un poco como el independentismo", preguntaba Vito. Rufián, lo tenía claro: "Me preocupa más la clase trabajadora que flipa con vosotros", respondía con un 'zasca'.

"¿Mourinho? A la calle."

El periodista, para terminar, mientras Rufián entraba a un edifico privado, le preguntaba al político sobre fútbol, concretamente, sobre el Real Madrid y el Benfica de 'Mou', que se enfrentan esta noche en el Santiago Bernabéu.

Vito Quiles puso el nombre de Mourinho encima de la mesa, tras los rumores de qué el portugués no iba a acudir al encuentro de Champions League (aunque ya está confirmado que sí estará en el palco). A lo que Rufián respondía, con humor: "A la calle", decía.

Una semana más de este 'dúo' que hace temblar las redes sociales. Esta vez, entre política, 'therians' y José Mourinho. Muy aleatorio.