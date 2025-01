La respuesta de Suso Álvarez a Marieta al enterarse de por qué no habló con él en ‘GH DÚO’

En la última gala de ‘GH DÚO 3’, Suso Álvarez esperaba poder hablar con su novia, Marieta, quien participa en el concurso. Desde el inicio, las reglas del programa impiden el contacto con el exterior, pero un juego ganado por Marieta, Manuel Cortés y Sergio les otorgó la posibilidad de hacer una llamada. No obstante, solo uno de ellos podría disfrutar de ese premio.

Durante la gala, Sergio fue el primero en ceder, diciendo: “Venga, entre vosotros. Yo estoy fuerte ahora mismo, yo quiero ver a mi familia, pero puedo aguantar”. Luego, Manuel propuso: “Habla tú, María”. Sin embargo, Marieta, entre lágrimas, decidió que debía ser Manuel quien recibiera la llamada, mostrando un gran gesto de compañerismo: “Voy a hablar un momento. Ion, yo creo que debería de hablar Manuel. Tienes una niña y has estado mal esta semana, yo puedo aguantar. Que hable Manuel, no me lo quiero pensar más”.

Así, fue Manuel quien habló con su hermana Alma Bollo, mientras Suso y Marieta se quedaron sin la ansiada llamada. La decisión de Marieta sorprendió a muchos, pero su acto de solidaridad con su compañero fue evidente. A pesar de no poder hablar con su novia, Suso reaccionó de manera positiva durante la conexión en directo, aplaudiendo el gesto de su pareja.

Más tarde, Suso compartió una foto junto a Marieta en Instagram, donde expresó su admiración por ella: “Orgulloso de la persona que tengo a mi lado. La de valores humanos que tiene. Te amo mi vida”. A pesar de su decepción, Suso demostró comprensión y apoyo total hacia la decisión de Marieta, subrayando su respeto por su gesto altruista.