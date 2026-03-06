La respuesta de Pedro Sánchez a Trump en 'The Economist': "Los aliados deben apoyo, no obediencia ciega"

Muchos ciudadanos se preguntan por qué Pedro Sánchez y el Ejecutivo están en contra de apoyar a Estados Unidos e Israel en su particular guerra contra Irán. Y otros muchos españoles valoran de forma muy positiva este "no a la guerra" tan claro y directo.

Aprovechando una tribuna que ha publicado en el prestigioso medio internacional 'The Economist', el presidente del Gobierno de España defiende su postura en la guerra de Irán, exponiendo los motivos por los que considera que una intervención militar sería un error con consecuencias globales.

En su tribuna, Sánchez recuerda la experiencia de la guerra de Irak para advertir de los riesgos de repetir decisiones similares. Según explica, aquel conflicto duró ocho años y provocó la muerte de unas 300.000 personas, la mayoría civiles.

El presidente subraya que la postura actual del Gobierno coincide con la que defendía gran parte de la sociedad española hace dos décadas: "hoy nos enfrentamos a una situación similar, y la postura de mi gobierno es la misma que expresó la sociedad española entonces: no a la guerra".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto al primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro (i), saludan a las delegaciones española y portuguesa . A 6 de marzo de 2026 en Palos de la Frontera, Huelva (Andalucía, España). Este encuentro bilateral entre los gobiernos de España y Portugal persigue impulsar la cooperación entre ambos países en asuntos estratégicos comunes como las infraestructuras, gestión del agua, energía renovables o la digitalización, alimentando un clima de entendimiento mutuo. 06 MARZO 2026 Francisco J. Olmo / Europa Press 06/03/2026. Pedro Sánchez;Luís Montenegro;Francisco J. Olmo; / Francisco J. Olmo / Europa Press

Sánchez insiste en que esta posición no responde a un rechazo hacia Estados Unidos ni a una simpatía por el régimen iraní. Según señala, el Gobierno español mantiene su compromiso con el vínculo transatlántico, pero considera que una intervención militar sería ilegal e injustificada.

Además, advierte de las consecuencias económicas y geopolíticas que podría provocar el conflicto. Entre ellas menciona interrupciones en el transporte internacional, un aumento de los precios y un escenario de inseguridad e incertidumbre económica en todo el mundo.

El presidente también cuestiona la verdadera utilidad de la guerra para resolver otros conflictos internacionales: ¿una intervención militar contribuiría a mejorar la seguridad de Israel? ¿Facilitaría avances hacia la paz en Gaza o en Ucrania?

Él parece tener muy clara su postura. Y por eso tiene claro el "no a la guerra", una negativa que de momento mantiene por mucho que haya enviado un barco para defender a Chipre.