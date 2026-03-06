Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta - Real MadridDónde ver Celta - Real MadridGavi FlickRashfordPSG - MónacoAlineación Real MadridFerrero AlcarazClasificación F1Celta - Real Madrid horarioSampaoliRegla 107% AlonsoAndrés IniestaAston MartinAthletic - Barça horarioAthletic - Barça AlineacionesPróxima carrera MotoGPAntonio LobatoPróximo partido AlcarazRestaurante SuárezUFC 326 horariosArnold Classic 2026Dónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

SOCIEDAD

La respuesta de Pedro Sánchez a Trump en 'The Economist': "Los aliados deben apoyo, no obediencia ciega"

El presidente del Gobierno explica por qué España rechaza la guerra con Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto homenaje a víctimas de la UNIA en el accidente de Adamuz en el marco de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebra en la provincia de Huelva.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto homenaje a víctimas de la UNIA en el accidente de Adamuz en el marco de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebra en la provincia de Huelva. / MONCLOA

David Cruz

David Cruz

Muchos ciudadanos se preguntan por qué Pedro Sánchez y el Ejecutivo están en contra de apoyar a Estados Unidos e Israel en su particular guerra contra Irán. Y otros muchos españoles valoran de forma muy positiva este "no a la guerra" tan claro y directo.

Aprovechando una tribuna que ha publicado en el prestigioso medio internacional 'The Economist', el presidente del Gobierno de España defiende su postura en la guerra de Irán, exponiendo los motivos por los que considera que una intervención militar sería un error con consecuencias globales.

En su tribuna, Sánchez recuerda la experiencia de la guerra de Irak para advertir de los riesgos de repetir decisiones similares. Según explica, aquel conflicto duró ocho años y provocó la muerte de unas 300.000 personas, la mayoría civiles.

El presidente subraya que la postura actual del Gobierno coincide con la que defendía gran parte de la sociedad española hace dos décadas: "hoy nos enfrentamos a una situación similar, y la postura de mi gobierno es la misma que expresó la sociedad española entonces: no a la guerra".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto al primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro (i), saludan a las delegaciones española y portuguesa . A 6 de marzo de 2026 en Palos de la Frontera, Huelva (Andalucía, España). Este encuentro bilateral entre los gobiernos de España y Portugal persigue impulsar la cooperación entre ambos países en asuntos estratégicos comunes como las infraestructuras, gestión del agua, energía renovables o la digitalización, alimentando un clima de entendimiento mutuo. 06 MARZO 2026 Francisco J. Olmo / Europa Press 06/03/2026. Pedro Sánchez;Luís Montenegro;Francisco J. Olmo;

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto al primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro (i), saludan a las delegaciones española y portuguesa . A 6 de marzo de 2026 en Palos de la Frontera, Huelva (Andalucía, España). Este encuentro bilateral entre los gobiernos de España y Portugal persigue impulsar la cooperación entre ambos países en asuntos estratégicos comunes como las infraestructuras, gestión del agua, energía renovables o la digitalización, alimentando un clima de entendimiento mutuo. 06 MARZO 2026 Francisco J. Olmo / Europa Press 06/03/2026. Pedro Sánchez;Luís Montenegro;Francisco J. Olmo; / Francisco J. Olmo / Europa Press

Sánchez insiste en que esta posición no responde a un rechazo hacia Estados Unidos ni a una simpatía por el régimen iraní. Según señala, el Gobierno español mantiene su compromiso con el vínculo transatlántico, pero considera que una intervención militar sería ilegal e injustificada.

Además, advierte de las consecuencias económicas y geopolíticas que podría provocar el conflicto. Entre ellas menciona interrupciones en el transporte internacional, un aumento de los precios y un escenario de inseguridad e incertidumbre económica en todo el mundo.

El presidente también cuestiona la verdadera utilidad de la guerra para resolver otros conflictos internacionales: ¿una intervención militar contribuiría a mejorar la seguridad de Israel? ¿Facilitaría avances hacia la paz en Gaza o en Ucrania?

Noticias relacionadas y más

Él parece tener muy clara su postura. Y por eso tiene claro el "no a la guerra", una negativa que de momento mantiene por mucho que haya enviado un barco para defender a Chipre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Martin Braithwaite, exdelantero del Barça, sorprende con su nuevo proyecto millonario: 'Pensé en cada detalle
  2. Ter Stegen sorprende a Ona Sellarès con un regalo romántico por su primer aniversario juntos
  3. La prestación de la Seguridad Social que muchos pensionistas no conocen: más de 140 euros extra a quienes cumplan estos requisitos
  4. Carme Esteve, dueña de una gasolinera: 'El precio de la gasolina aumentará esta cantidad, pero puede ir a más
  5. Pablo Motos, obligado a frenar en seco a Los Morancos en 'El Hormiguero': 'Dejadlo ya
  6. Ni Via Veneto ni Gaudim: David Beckham, enamorado de este restaurante de Barcelona
  7. Sale a la luz el patrimonio de Cristiano Ronaldo: negocios, inversiones y su 25% en la UD Almería
  8. Precio del euríbor hoy, 5 de marzo de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados

La trayectoria de Lucía Gil: cantante, actriz y nueva invitada de hoy en Pasapalabra

La trayectoria de Lucía Gil: cantante, actriz y nueva invitada de hoy en Pasapalabra

Así es Pablo Puyol: actor, cantante y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

Así es Pablo Puyol: actor, cantante y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

La reacción de un japonés a la amenaza de Trump a España que está dando la vuelta al mundo

La reacción de un japonés a la amenaza de Trump a España que está dando la vuelta al mundo

La respuesta de Pedro Sánchez a Trump en 'The Economist': "Los aliados deben apoyo, no obediencia ciega"

La respuesta de Pedro Sánchez a Trump en 'The Economist': "Los aliados deben apoyo, no obediencia ciega"

Un inspector de Hacienda rompe el mito: "No siempre lo sabemos todo cuando enviamos una carta"

Un inspector de Hacienda rompe el mito: "No siempre lo sabemos todo cuando enviamos una carta"

De peluches a almohadas con fotos: los objetos más curiosos que los concursantes se han llevado a 'Supervivientes 2026'

De peluches a almohadas con fotos: los objetos más curiosos que los concursantes se han llevado a 'Supervivientes 2026'

Hacienda lo avisa: así usa la Inteligencia Artificial para detectar "errores intencionados" en la declaración de la Renta

Hacienda lo avisa: así usa la Inteligencia Artificial para detectar "errores intencionados" en la declaración de la Renta

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Hay fallos en el simulador de jubilación”

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Hay fallos en el simulador de jubilación”