La respuesta de Frank Cuesta a las últimas acusaciones de maltrato animal: "Un claro fin de destruir mi vida profesional y personal"

Frank Cuesta vuelve a estar en el ojo del huracán. En las últimas horas, se publicaban unos audios en los que se reconoce su voz y se escucha cómo reconoce haber pagado por tres suricatas y sus intenciones de terminar con la vida de otros animales, como gatos y perros.

No obstante, aunque son impactantes, no se ha podido verificar la autenticidad de estas palabras, puesto que la inteligencia artificial ya permite clonar la voz de una persona y poner en su boca palabras que no ha dicho nunca.

En medio de todo el revuelo, su abogado anunciaba que se emprendían "acciones legales por amenazas, daños a la propiedad y declaraciones difamatorias" por parte de "un individuo que alberga malas intenciones" en contra de Frank, como publicaba el usuario de X, Javi Oliveira.

Además, hace unas semanas ya copó algunos titulares al conocerse que había tenido que ser hospitalizado de urgencia por culpa del ataque de una cobra escupidora.

Ahora, hace unas horas el herpetólogo rompía su silencio y ha publicado un breve comunicado en sus historias de Instagram en los que trata de defenderse y anuncia futuras explicaciones sobre todo el barullo. "Desde hace muchos meses, estoy siendo víctima de presiones, amenazas chantajes, difamaciones y denuncias por parte de varias personas", empieza el escrito en referencia a su situación personal que le acompaña desde principios de año.

Aunque es consciente del interés que genera el tema, explica que no se pronunciará al respecto, al menos de momento: "En estos momentos y como consecuencia de todos estos eventos, mi familia y yo hemos decidido no hacer ninguna declaración hasta el término de todos los procesos judiciales en curso", explica. Cuesta fue arrestado en febrero por la justicia tailandesa por presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos.

Comenta que todas las informaciones se están filtrando "de manera delictiva" y que se están utilizando "con un claro fin de destruir tanto mi vida profesional como personal". Por eso, ha decidido tomar la postura de mantenerse en silencio para no dar bola a le que él llama "ataques".

Cuando terminen todos estos procesos "será libre de hablar con libertad y dar explicaciones" de todo lo que se está hablando durante los últimos días. Así, tocará esperar para saber la postura de un Frank Cuesta que siempre se ha movido entre la polémica, pues se ha jugado la vida en más de una ocasión al rescatar y denunciar mafias de tráfico ilegal de animales en el pasado.