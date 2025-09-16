Famosos
Así responde Mar Flores al ataque de Alessandro Lequio: "No se merece..."
La modelo ha hablado de su vida en sus recientes memorias 'Mar en calma'
La modelo Mar Flores está de promoción por la publicación de sus memorias "Mar en Calma", donde habla de muchos momentos personales de su vida y de cómo numerosas personas han pasado por ella, muchas celebridades conocidas en el mundillo de la prnesa rosa como Fernando Fernández Tapias, Carlo Costanzia, su primer marido y padre de su primogénito, y Alessandro Lequio.
Y es que Alessandro le lanzó un ataque a Mar Flores después de que ella dijese que él no se ha portado bien, aunque en un momento dado la había ayudado a recuperar a su hijo después de que su exesposo se lo hubiese llevado del colegio, mientras que hablaba de karma.
“Es curioso que hable de karma alguien que no sabe qué es la bondad, la dignidad y la decencia”, dijo el conde en Telecinco.
En "Y ahora Sonsoles", Mar fue clara al responder al italiano: “A lo mejor ellos están incómodos con el papel que desempeñaron en mi vida.
Alessandro no se merece un piropo de mi parte porque no se ha portado bien conmigo, lo sabe todo el mundo”, aseguró. “¿Que dice que no lo ha hecho? Pues perfecto, pero tengo todo guardado, antes había cintas de contestador automático, tengo cartas de Lequio pidiéndome perdón, documentación…”, continuó.
Para concluir, terminó por recomendarle ir a terapia, haciendo alusión a cómo se comporta ante el sexo opuesto: “He visto algunas imágenes de él donde insulta a mujeres y se pone muy nervioso en los platós de televisión. A lo mejor tiene que pasar por una terapia para quitarse esa agresividad que tiene hacia la mujer.
Yo le deseo toda la tranquilidad y paz del mundo, no ha tenido una vida fácil, pero no sigas haciendo lo mismo que has hecho toda la vida”, zanjó.
- Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
- Alerta en España: Mario Picazo advierte de temperaturas altas y hasta 50 litros de lluvia por metro cuadrado
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- La nueva realidad de Lolita tras el 'palo' de Hacienda: 'No me hace ninguna gracia
- Andreu Buenafuente se mofa de las obras del Spotify Camp Nou con un 'dardo' a Laporta: 'No está a la altura
- Arturo Pérez-Reverte señala las 3 'instituciones' más serias de España: 'El rey, la Guardia Civil y...
- Gonzalo Miró habla sin filtros de la Vuelta a España: 'Cuando los políticos no están a la altura...