Así responde Bustamante a las críticas: presumiendo de físico
Hace pocos meses, el cantante fue objeto de críticas por tener más peso de lo habitual en redes
David Bustamante es uno de los cantantes más famosos y talentosos que nos ha dado este país, con temas nuevos y no tan nuevos que siguen sonando muchos años después.
También es conocido por su vida personal, de la cual no se ha escondido muy a menudo. Eso ha hecho que a veces sea objeto de críticas, y una de las ocasiones más recientes fue hace pocos meses cuando apareció en redes sociales con un aspecto en el que parecía tener algo más de peso.
Ahí muchos aprovecharon para criticarle, y él ha querido responder ahora, meses después, haciéndolo en sus propios conciertos donde se le ve haciendo ejercicio y presumiendo de su transformación, donde ha vuelto a tener ese físico espectacular que tanto le ha caracterizado desde prácticamente siempre. Y no solo lo hizo aparentando, sino también con un mensaje entre canción y canción.
"He sido ejemplo siempre"
"Muchas veces la gente es muy cobarde y hace muchísimo daño. Si nosotros, a nuestros hijos, les decimos cómo deben comportarse...", comenzó diciendo.
"A la gente, simplemente por ser conocida o por estar ahí, no hay que tirarle piedras, no hay que lapidarla. La gente ya sabe perfectamente cómo es y hay que dar tiempo a las personas. Todos tenemos etapas".
"Está permitido caerse. Pero también tenemos la obligación de levantarnos. Y yo creo que he sido ejemplo siempre de eso".
Mientras la gente aplaudía, David Bustamante concluyó con este alentador mensaje que motivó a todo el público y a todos los que lo han visto en redes sociales.
