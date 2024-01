Quién es Reshmin Chowdhury, presentadora de los premios The Best 2023

Este lunes 15 de enero, Londres ha celebrado los premios FIFA The Best 2023, que reconocen al mejor jugador y jugadora del año. Además, se reparten otros galardones como los premios a mejor entrenador y entrenadora, el 11 ideal del año, el mejor gol del año o a la mejor afición.

La locutora deportiva británica Reshmin Chowdhury es la encargada de presentar la gala. No es la primera vez que es la conductora, y es que ya presentó el evento en las galas de 2020 y 2021.

La periodista empezó a darse a conocer cuando trabajó para el Real Madrid de 2008 a 2010. Tras esto, ha pasado por BBC Sports, Uefa, Fifa, beIN Sports, TNT Sports, entre otros medios de nombre.

Chowdhury es la encargada de presentar el sorteo de la Liga de Campeones desde el año 2018, además de ser la anfitriona en el sorteo de la Copa del Mundo.

La locutora no presentará sola los premios The Best 2023, y es que le acompañará Thierry Henry, el ganador de la Copa Mundial de la FIFA. Aparte, contarán con la presencia de Duda Pavao, una especialista en medios multilingüe.