Los requisitos para acceder al Ejército Español: este es el sueldo del cuerpo de élite

La función principal del Ejército español, y de las Fuerzas Armadas en general, es garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y proteger el ordenamiento constitucional. Adicionalmente, las misiones del Ejército se extienden a la colaboración en la seguridad interior, la asistencia a la población civil en catástrofes, la participación en misiones internacionales y la contribución al desarrollo económico y social del país.

Pero desde la integración en la OTAN, su función es de misiones de infiltración, reconocimiento, vigilancia, observación, para realizar ataques concretos, siempre en pequeños grupos (15-20 hombres aproximadamente) y siempre detrás de las líneas enemigas.

Desde mayo de 2012 y después del Ejercicio Dynamic Mix-02 celebrado en España y llevado a cabo por el Mando de Operaciones Especiales, España fue reconocida por la OTAN como nación líder en este tipo de operaciones, participaron más de 17 mil militares que debían defender la supuesta invasión a un país aliado.

Requisitos para formar parte del ejército

Para ingresar al Ejército español se requiere ser español, tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años para Tropa y Marinería, poseer como mínimo el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y carecer de antecedentes penales y tatuajes que atenten contra el cuerpo.

También deberás superar pruebas físicas, psicotécnicas y médicas. Tu carácter tiene que ser adecuado para integrarte en él y cumplir con las funciones logísticas, administrativas y de conservación que el grupo lleva a cabo. A la hora de preparar tus oposiciones y de ocupar tu plaza, ayudará que tengas pasión por el deporte. Como militar está claro que tendrás que moverte (y mucho), así que tu labor te resultará más simple si te gusta poner a prueba tu resistencia física.

Además de la dura formación física que se realiza en alta montaña, en Jaca, es necesario demostrar una gran precisión en tiro, un duro entrenamiento psicológico, respuesta rápida en entornos cambiantes, asistencia sanitaria, manejo de armas de diferente calibre, control de explosivos, buceo, manejo de equipos de comunicaciones, salto en paracaídas…

¿Cuánto cobra un miembro del ejército?

El salario de un miembro del ejército varía mucho según el rango, pero en 2025, un soldado o marinero podría cobrar alrededor de 1.217 euros mensuales, incluyendo complementos, mientras que los rangos más altos, como tenientes o capitanes, verían salarios de entre 2.800 y 3.500 euros, y los generales podrían superar los 6.500 euros.

Su sueldo dependerá de su categoría dentro del Ejército, ya que existen diferentes rangos y categorías. Sí es verdad que cuando un militar es nombrado boina verde tiene ya una experiencia y una trayectoria dentro del cuerpo, por lo que su sueldo habrá ido escalando poco a poco.