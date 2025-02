El repostero Jordi Roca acude a 'La Revuelta' y regala un bombo comestible a David Broncano: "El postre revuelto"

'La Revuelta' ha supuesto un terremoto en la lucha del access prime time. La televisión pública compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de esta franja horaria.

Durante la noche del lunes 17 de febrero el programa ha dado la bienvenida al reconocido repostero Jordi Roca, integrante del trío de oro de la cocina española, propietarios del famoso restaurante con tres estrellas Michelin, El celler de Can Roca. La visita servía para dar a conocer el último libro del chef, 'La nevera a medias', destinado a la gente de a pie que no tiene ni el tiempo, ni el dinero, ni las ganas, de liarse demasiado en la cocina.

Poco después de entrar, Roca ha conseguido sorprender gratamente al presentador jiennense, David Broncano, con un regalo exclusivo y personalizado para el programa: 'El postre revuelto', un mini bombo comestible como el que usan para alentar al público.

La brillante idea del chef catalán llevaba además una parte de 'acting' necesaria para poder repartir el postre entre todos, que no era otra cosa que golpearlo con las baquetas igual que hace con el original. "Como huele esto", a cítrico, concretamente, se congratulaba Broncano justo después de romper la parte superior, hecha de lo que parecía chocolate blanco.

Sin embargo, lo que más ha gustado al presentador son las pequeñas figuras del perro de los cojines, que incluía dentro del tambor. Tras probar la creación de Roca, el director del programa, Ricardo Castella, revelaba en tono de broma que "lo había intentado hacer en casa", pero que no le había quedado igual.

Más allá de esto, han estado hablando de las preferencias gastronómicas del chef, quien reconocía que durante su etapa universitaria comía muchos "bocadillos de atún", por ser de las cosas más fáciles de preparar. En este sentido, Broncano le comentaba que es habitual comer platos de fácil preparación durante la etapa estudiantil, a lo que el repostero nombraba como "platos de supervivencia".

Respecto a las preguntas clásicas, Roca revelaba que tiene "entre 8 y 9 millones... de pesetas". Así, ha comentado que prefiere hacerlo así porque puede decir que es millonario, algo que con los euros, comenta, no puede hacer. Respecto al sexo, el repostero ha contestado revelando una anécdota del último mes: "¿Casi follar cuenta? Un día mi mujer me esperaba para jugar a los caballitos, pero me quedé dormido. Lo tenía asegurado", decía.