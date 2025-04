¿Se puede repostar gasolina o cargar el coche durante un apagón de luz?

El gran apagón que está afectando a España y Portugal este lunes 28 de abril ha puesto en jaque muchos servicios esenciales. Entre las dudas más frecuentes que han surgido está la relacionada con el transporte privado: ¿es posible repostar gasolina o gasoil durante un corte de suministro eléctrico? ¿Y qué pasa con los vehículos eléctricos?

La respuesta, en la mayoría de los casos, es clara: no. Las gasolineras modernas dependen casi en su totalidad de la energía eléctrica para su funcionamiento. Las bombas que extraen el combustible de los tanques subterráneos necesitan electricidad para operar. Sin corriente, simplemente no pueden suministrar ni gasolina ni diésel a los usuarios. Aunque algunas estaciones cuentan con generadores de emergencia, no es lo habitual, y menos en pequeñas estaciones de servicio o en zonas rurales.

Por ejemplo, Moeve (antiguo Cepsa) solo tiene activas 25 de las 1.500 de toda su red. Asimismo, la compañía lowcost Ballenoil solo tiene 10 de las 250.

Además, los sistemas de cobro electrónico, los datáfonos y las cajas registradoras también se ven afectados por la falta de energía, por lo que incluso en los casos en que haya combustible disponible, gestionar el pago puede resultar imposible si no se dispone de sistemas manuales o generadores.

¿Y qué pasa con los vehículos eléctricos?

La situación es aún más complicada. Las estaciones de carga para coches eléctricos necesitan estar conectadas a la red eléctrica para funcionar. Sin suministro, no es posible cargar baterías, salvo en puntos de recarga que cuenten con baterías independientes o generadores de respaldo, algo que hoy por hoy sigue siendo minoritario.

El mensaje de la DGT

Debido al apagón, la Dirección General de Tráfico ha pedido a la población no desplazarse si no es del todo necesario: "Les pedimos que eviten circular en la medida de lo posible. La falta de suministro eléctrico no permite el funcionamiento de semáforos o paneles de señalización.Eviten desplazarse en la medida de lo posible y mucha precaución en la carretera".