Renunció a su sueldo y encontró el mejor país para jubilarse: así ahorra miles de euros al mes

Alex Trias era un abogado de Estados Unidos que decidió abandonar su trabajo y retirarse anticipadamente a los 41 años. En 2011, tras acumular grandes ahorros, renunció a su carrera legal y se mudó a Portugal con su esposa, a pesar de no conocer a nadie ni hablar el idioma local.

El país donde se quieren mudar los estadounidenses

Alex eligió Portugal porque lo considera el país donde más quieren mudarse los estadounidenses para jubilarse, tal y como comenta en CNBC. Destaca la calidad de vida, la gastronomía local, la tranquilidad y el entorno natural, que ha aprovechado para disfrutar con amigos realizando diferentes excursiones.

Además, Portugal ofrece un coste de vida mucho más bajo que en Washington, donde vivían antes, especialmente en impuestos sobre la renta, seguros médicos y propiedad, lo que les ha permitido ahorrar unos 5.000 dólares mensuales (aproximadamente 4.200 euros).

Su estrategia financiera se basa en vivir por debajo de sus posibilidades, reinvertir las diferencias y aprovechar la capitalización del dinero, pero ahora sus ingresos no vienen de un salario sino de inversiones.

Trias anima a otras personas a considerar la posibilidad de mudarse para mejorar su calidad de vida, remarcando que la incertidumbre puede ser una oportunidad. Él consiguió ahorrar una buena cantidad de dinero gracias a su trabajo y no dudó ni un instante mientras otros compañeros seguirán trabajando durante muchos años más.

Esta decisión radical de cambiar de país y estilo de vida surgió tras la crisis financiera de 2008, cuando su bufete de abogados se derrumbó y perdió su rumbo profesional, lo que lo llevó a replantearse su futuro y finalmente cambiar su vida de forma radical.

En lugar de buscar un nuevo puesto de trabajo, Alex Trias decidió buscar otra solución, que no fue otra que la de retirarse a Portugal: desde entonces, no sólo puede vivir sin trabajar, sino que ahorra dinero.