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SEGURIDAD SOCIAL

La renovación de la demanda de empleo, clave oculta para mejorar futuras prestaciones de la Seguridad Social

Un gesto tan simple como mantener activa la tarjeta de demanda puede determinar el acceso a pensiones de viudedad, jubilación u otras ayudas, según explica el funcionario Alfonso Muñoz

La renovación de la demanda de empleo, clave oculta para mejorar futuras prestaciones de la Seguridad Social

La renovación de la demanda de empleo, clave oculta para mejorar futuras prestaciones de la Seguridad Social / Archivo

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Mariona Carol

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Cuando se presenta la oportunidad de mejorar las prestaciones, no todo el mundo tiene claro cómo funciona este proceso. En palabras de Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, estar demandando empleo puede tener efectos positivos en las prestaciones.

El experto advierte que, cuando se agota la prestación o el subsidio por desempleo, muchas personas dejan de renovar la tarjeta de demanda, un error que puede cerrar puertas a futuras ayudas.

Para acceder a determinadas prestaciones no basta con haber cumplido el periodo mínimo de cotización: es necesario estar en situación asimilada al alta, es decir, protegido aunque no se esté trabajando ni cotizando. Entre estas situaciones se incluyen percibir la prestación contributiva, los periodos de inactividad de los fijos discontinuos, la incapacidad temporal tras finalizar un contrato o determinados casos de desempleo involuntario.

Aquí surge la pregunta clave: ¿qué ocurre con quienes han dejado de trabajar, han agotado todas las ayudas y ya no cotizan? Según Muñoz, mantener la tarjeta de demanda de empleo activa y renovada permite que el desempleo involuntario se considere situación asimilada al alta, lo que mantiene la protección.

Cómo influye en prestaciones como viudedad o jubilación

En el caso de la pensión de viudedad, si el fallecimiento se debe a una enfermedad común y la persona no estaba trabajando, se exige haber cotizado al menos 15 años. Sin embargo, si estaba en alta o situación asimilada al alta, el requisito cambia: bastan 500 días cotizados en los últimos cinco años. Los periodos protegidos sin obligación de cotizar pueden utilizarse para cumplir este requisito.

Oficina de la Seguridad Social

Oficina de la Seguridad Social / Archivo

Algo similar ocurre con la pensión de jubilación. Para acceder a ella se necesitan 15 años cotizados, dos de ellos dentro de los 15 previos a la retirada. Si el trabajador llega a la jubilación desde una situación asimilada al alta, esos periodos pueden resultar decisivos para completar el cómputo.

Limitaciones y excepciones en otros regímenes

Muñoz recuerda que esta protección no funciona igual en todos los regímenes. En el caso de los trabajadores autónomos, cuando cesan su actividad y se dan de baja, la situación asimilada al alta solo se mantiene durante 90 días. Pasado ese plazo, la cobertura se reduce de forma notable.

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Por ello, insiste en que mantener activa y renovada la tarjeta de demanda de empleo puede tener "consecuencias muy importantes" en el acceso a futuras prestaciones de la Seguridad Social.

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