Renata (101 años): "Cada día desayuno a las 9 de la mañana un té y un cruasán. Como pasta con judías o en salsa, y siempre ceno fuera. No sé cocinar"

El desayuno es una de las comidas más importantes para muchas personas. Por la mañana, escoger los alimentos adecuados aporta la energía y los nutrientes necesarios para afrontar la jornada. Aunque no es imprescindible, algunas de las personas más longevas no se saltan estos hábitos saludables.

Cuando hablamos de longevidad, la alimentación es una parte fundamental en la mayoría de casos. La rutina y la constancia son clave, a pesar de comer algún capricho de vez en cuando. No obstante, hay alguna excepción que sorprende hasta los propios especialistas.

En este contexto, ha llamado la atención la dieta de una centenaria que come macarrones y cena fuera de casa todos los días. La aristócrata italiana Renata Pucci di Benischi, de 101 años, ha explicado al diario italiano 'Corriere della Sera' cuál es particular relación con la gastronomía.

Mujer jubilada / .

Durante la entrevista, la intérprete confiesa que no sabe cocinar, por lo que su recetario está limitado. "No sé cocinar nada. Por la mañana, a las 9, desayuno té y un cruasán caliente. Para el almuerzo, pasta con frijoles o salsa, y galletas con queso crema y mermelada o fruta", afirma al citado medio.

Sin embargo, la cena es más variedad porque cena todos los días fuera de casa en alguno de los restaurantes próximos. La traductora italiana es graduada en Filología Inglesa en la Universidad Oriental de Nápoles y fue docente en la Universidad de Palermo.

La profesional cuenta con una amplia trayectoria en la interpretación italiana. En su carrera, ha trabajado como traductora tanto en el cine como en el teatro. Además, fue escritora sobre vestimenta y tuvo su propia columna en el 'Giornale di Sicilia'. Como intérprete, fue traductora personal de Burt Lancaster en 'El Gatopardo'.

Archivo - Jubilados paseando en Oviedo / EUROPA PRESS - Archivo

A pesar de su longevidad, Renta confesó al medio que piensa en el momento de su fallecimiento: "Lo pienso y me da miedo, pero creo profundamente en Dios". Ahora, disfruta de tareas cotidianas como "bajar las escaleras, comer una naranja, salir por la tarde, dar un paseo en coche..". En este sentido, el secreto de la longevidad de Renata no radica tanto en su alimentación.

La artista tiene una vida social activa, y el periódico explica que es habitual verla en el cine o cenando una pizza de mozzarella, así como disfrutar en buena compañía en alguno de los clubes sociales a los que pertenece. Por este motivo, la actitud de la traductora es una lección de vida para muchos lectores, que han reflexionado sobre disfrutar el presente y no tener la mirada puesta en el futuro.