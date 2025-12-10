El reloj más caro del podio: el Richard Mille con el que Norris celebró su primer título

Tiene apenas 26 años, pero Lando Norris ha conseguido por fin hacer realidad ese sueño que tiene desde pequeño: ser Campeón del Mundo de Formula 1. El británico remató una temporada con giros inesperados y máxima tensión obteniendo los puntos suficientes en Abu Dhabi para cerrar el Mundial por delante de un Max Verstappen que, manteniéndose fiel a su estilo, no le puso las cosas nada fáciles.

Si no fuiste testigo del momento, como puedes imaginar, la emoción del momento se notó desde que Norris cruzase la línea de meta: lágrimas, muchos abrazos, la euforia... Y un detalle que no pasó desapercibido: el reloj que llevaba en la muñeca.

Y no estamos hablando de un reloj cualquiera. El nuevo campeón de la F1 se coronó con un Richard Mille RM 72-01 Cronógrafo Flyback en cerámica blanca, una auténtica pieza de lujo cuyo precio de venta supera los 400.000 euros, siendo aún más elevado si se personaliza.

El RM 72-01 está equipado con el calibre CRMC1, un movimiento esqueletado de cuerda automática, función flyback, pequeño segundero, indicador de funciones y parada de segundero.

Además, mantiene la estética clásica de Richard Mille: caja tonneau, tornillos en forma de estrella, capas superpuestas y detalles en oro rosa que lo convierten en una auténtica obra de arte mecánica.

Norris, que forma parte de un McLaren-Mercedes patrocinado por la marca de relojería, no podía celebrar un momento tan histórico para él con otro reloj. Y tampoco ha sido el único deportista que ha empleado un Richard Mille para celebrar sus triunfos.

Sin embargo, el RM72-01 pasará a la historia como ese reloj que acompañó a Lando Norris en su primer título mundial. Puede que se alce con el título en futuras temporadas, pero esta pieza única de relojería es tan única, que permanecerá siempre en la memoria.