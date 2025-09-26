Así es el relato de Roksana Lecka, la mujer condenada a ocho años de prisión por abusar de 21 niños en una guardería

Roksana Lecka, una joven de 22 años, fue sentenciada a ocho años de prisión tras descubrirse que abusó cruelmente de más de veinte bebés mientras trabajaba en dos guarderías de Londres, según cuenta The Mirror. El caso, que aterrorizó a toda la opinión pública británica, representa uno de los episodios más impactantes de maltrato infantil en el Reino Unido en los últimos años. Su condena marca el cierre de un proceso judicial que dejó devastadas a decenas de familias.

Lecka inició su empleo en la guardería Riverside Nursery, en el acomodado barrio de Twickenham Green, al suroeste de Londres, a principios de 2023. El centro, de estilo Montessori cerró definitivamente tras el escándalo. En apenas cinco meses, Lecka golpeó, pellizcó y agredió a 21 niños pequeños, algunos de apenas diez meses de edad, valiéndose de su posición de confianza para ocultar sus crímenes.

Los padres veían marcas en los rostros de sus hijos

Las primeras sospechas surgieron cuando padres y personal notaron moretones y rasguños en los niños. Una revisión de las cámaras de seguridad destapó escenas aterradoras: Lecka agredió en la cara a un bebé, arañando y pellizcando a otros, e incluso cubriendo la boca de un pequeño para que no llorara. El horror de estas grabaciones causó conmoción en el Tribunal de la Corona de Kingston, donde se celebró su juicio.

Durante el proceso, Lecka confesó siete cargos de crueldad infantil, pero negó la mayoría, alegando que su consumo habitual de cannabis afectaba su memoria y le impedía recordar sus actos. El jurado no aceptó esa explicación y, tras casi diez horas de deliberación, la halló culpable de 14 cargos adicionales. Su aparente indiferencia y la frialdad con la que respondió a las acusaciones indignaron aún más a las familias de las víctimas.

Un largo proceso judicial y Lecka, desinteresada

Los testimonios de los padres durante la audiencia fueron sobrecogedores. Muchos hablaron de la indefensión absoluta de los pequeños, incapaces de contar lo que ocurría. Una madre, mirando directamente a la acusada, le reprochó que se hubiera aprovechado de los más vulnerables, mientras otra señaló lo desgarrador que resultaba ver en video a los bebés, tras ser lastimados, intentar acercarse nuevamente a su agresora.

Las declaraciones policiales confirmaron que los abusos ocurrieron tanto en Riverside como en otra guardería de Hounslow. Los agentes describieron a Lecka como una persona sin remordimientos, que incluso sonrió sarcásticamente al momento de su arresto. Durante los interrogatorios, se mostró desinteresada y contestó con “sin comentarios” a la mayoría de las preguntas, incluso cuando le enseñaron imágenes de los niños heridos.

Cuando se enfrentó al arresto, Lecka mostró una sonrisa cruel (Policía Metropolitana) / The Mirror

Tras su ingreso en prisión, medios británicos informaron que Lecka empezó una amistad con Sabrina Kouider, una reclusa condenada a cadena perpetua por el brutal asesinato de su niñera. Ambas eran vistas juntas con frecuencia, sin mostrar arrepentimiento alguno por sus crímenes. Compañeros de celda las describieron como arrogantes y más preocupadas por su apariencia que por reflexionar sobre sus actos.

El caso ha dejado una profunda huella en las familias afectadas y en la comunidad educativa. Muchos padres han iniciado demandas contra la red de instituciones a la que pertenecía la guardería, cuestionando cómo pudo prolongarse el abuso sin ser detenido antes. La Policía Metropolitana, por su parte, destacó que la condena pone fin a una investigación larga y dolorosa, y que la prioridad ahora es garantizar que personas como Lecka no vuelvan a tener acceso a menores indefensos.