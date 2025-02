El relato más duro de Sofía Cristo: "Mamá, soy drogadicta"

Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey, no pasó una infancia sencilla tras vivir diversos momentos traumáticos por todo el ruido mediático que genera, constantemente, su madre tras mantener una relación clandestina con Juan Carlos I, en el pasado. En el mes de diciembre, la madre de Sofía Cristo acudió a Telecinco para narrar algunos aspectos de su vida privada que pocas personas conocían sobre ella.

Actualmente, la familia de la vedette está totalmente descompuesta tras la mala relación de la madre con su hijo, Ángel Cristo. Además, hay muchas diferencias entre ambos y en medio de toda la polémica se encuentra Sofía Cristo, que estuvo muchos años adicta a las drogas para alejarse de la vida real, aunque se posiciona a favor de su madre.

Esta tarde, la hija de Bárbara Rey ha acudido al espacio de Antena 3 presentado por Sonsoles Ónega para celebrar que lleva más de 12 años sin consumir drogas. "No he tenido ninguna recaída. Hay una vida que vale la pena sin consumir", ha desvelado a toda la audiencia.

La DJ confesó que "tu vida es un descontrol, empiezas a perderlo todo. Yo me miraba y decía: en quién me he convertido. He tenido mucha suerte porque tenía un entorno que me apoyaba para ingresarme. Los síntomas de la adicción son la mentira, la manipulación, la doble vida…".

Uno de los momentos más duros de Sofía Cristo fue reconocer el grave problema que tenía con las drogas. En el programa, ha manifestado cómo fue el instante en el que le confesó todo a su madre: "Me acuerdo de que subí a la habitación de mi madre y se lo reconocí: 'Mamá, soy drogadicta. Necesito ayuda'".