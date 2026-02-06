Relaciones sexuales y dinero sí, pero el móvil no: Isabel Coixet se planta en 'La Revuelta' ante la petición de Broncano

Isabel Coixet es una directora de una trayectoria espectacular, y hoy mismo, 6 de febrero de 2026 se estrena su nueva producción: "Tres adioses". Es con este motivo que se pasó por 'La Revuelta' de David Broncano, y su presencia dejó momentos de todos los colores.

Isabel Coixet, en su salsa en el programa de Broncano

Lógicamente la entrevista contó con el tono distendido habitual de 'La Revuelta'. De hecho, Broncano aprovechó para compartir una pequeña anécdota por la cual explicó que Coixet le dirigió en un anuncio (quién sabe si de verdad), lo que ayudó a establecer ya una familiaridad entre la entrevistada y el entrevistador.

Ciertamente no costó ver que Coixet se encuentra cómoda en compañía de Broncano, pues la directora tardó bien poco en comentar el 'peculiar' estado del pelo de Broncano. "Ese pollito en la cabeza", destacó la directora, lo que evidentemente generó risas en el público.

Coixet siguió midiendo a Broncano y le llegó a decir que parece alguien que "no llora nunca". Lo cierto es que la entrevista fue un tira y afloja por parte de la directora con humor, sintonía y todo lo que pide un programa como es 'La Revuelta' dada su naturaleza.

Eso sí, uno de los momentos clave de la noche llegó con Broncano empezando a hacer sus habituales peticiones/preguntas a los invitados. Y Coixet trazó el límite en un punto puede que bastante inesperado: su teléfono móvil.

A día de hoy es habitual que los invitados del programa cedan su teléfono a Broncano para que este compruebe su tiempo de uso, tanto general como por aplicaciones. Pero la directora dejó bien claro que no le iba a permitir mirar su teléfono.

De hecho, la escena causó de nuevo mucha risa en el público porque Coixet se vio completamente abierta a hablar tanto de temas económicos como sexuales. Y eso obviamente generó un contraste respecto al rechazo que mostró a la hora de compartir su móvil.

La entrevista llegó a su conclusión de forma natural, hablando de los proyectos de la directora y contestando a las preguntas clásicas del programa. Una entrevista natural, sin artificios, y que confirmó por qué Coixet encaja tan bien en este tipo de formatos.