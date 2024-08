Relaciones fatuas: la nueva tendencia tóxica sobre el amor que aumenta en España

El amor es un sentimiento universal que se extiende por todo el mundo, sin importar nacionalidad. El impacto del mismo en nuestra sociedad es inconmensurable. Por este motivo, miles de psicólogos han intentado estudiar sus secretos. En este contexto, la investigación de Robert J. Stenberg determinó una de las conclusiones más completas.

Según el estudio, el amor está compuesto de tres dimensiones: intimidad, pasión y compromiso. La relación de estas facetas supone la creación de distintos tipos de amor y de pareja. En este caso, la unión de la pasión y el compromiso da lugar al amor fatuo.

Estas relaciones cuentan con dos elementos, pasión y compromiso, pero carecen de intimidad. Las parejas que tienen este tipo de amor suelen compartir una atracción física elevada, que evoluciona rápidamente en compromiso, ya sea desde el noviazgo o el matrimonio.

No obstante, la intimidad ofrece una conexión emocional profunda que este tipo de relación carece, haciéndola insostenible a largo plazo. Las relaciones fatuas se consolidan rápidamente debido a la fuerte atracción, pero después de un tiempo, no comparten nada en común, algo que no sucedería con la intimidad correspondiente.

El amor fatuo genera expectativas irreales sobre la relación, provocadas por la fuerte pasión pero perjudicadas por una falta de comunicación efectiva. El desgaste de la pasión genera frecuentes conflictos, debido a que la atracción inicial ya no es suficiente para mantener la relación viva.