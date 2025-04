Relacionan a Raúl Asencio con una exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación.

Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

David Vaquero participó en la sexta edición del formato junto a Elena Adsuara, pero este le fue infiel con María Brun. La nueva pareja salió junta, e incluso se atrevieron a ponerse a prueba en la séptima edición, reforzando su amor y volviendo a salir juntos de la mano.

Sin embargo, tras poco más de dos años de relación, a finales de marzo anunciaron que habían puesto punto y final a su noviazgo. Hace unos días que el de Albacete aseguró en el pódcast 'En todas las salsas' que, aunque les costó mucho dejarlo, "la relación ya no funcionaba" y que "no había ni cariño".

Ahora, hay muchos rumores de que la malagueña podría estar teniendo algún tipo de relación con Raúl Asencio, jugador del Real Madrid.

Pedro Jota avanzó que entre ellos podría haber surgido algo. La noche en que la pareja anunció su ruptura, María le habría dado 'me gusta' a diferentes publicaciones del futbolista en redes sociales sobre las 3 de la mañana: "En el momento en el que puede ser que ellos iniciarán una relación, ella retiró todos los likes".

El periodista añadió que muchas veces, hay chicas que quieren llamar la atención de los futbolistas y para ello le dan likes a determinadas horas: "Ese chico se da cuenta, les devuelve el 'follow', empiezan la conversación y retiran los likes para que no existan ese tipo de pruebas", ha detallado el periodista.

Tras enterarse, David Vaquero explicó que había escuchado los rumores: "Algo sabía porque me lo habían dicho, pero ya no está conmigo y puede hacer lo que quiera. No sé si han hablado o no (...) Molesta, pero ¿qué voy a hacer? Ya no somos novios, puede hacer lo que quiera".

Cuando el de Albacete fue preguntado sobre si María Brun le podría haber puesto los cuernos en algún momento de la relación, él contestó tajante: "No podría la mano en el fuego por nadie".