La relación entre la princesa Leonor e Irene Urdangarin: las consecuencias del 'Caso Nóos'

La relación entre la princesa Leonor y la infanta Sofía con los hijos de las infantas Elena y Cristina ha sido siempre distante, marcada por la escasez de contacto habitual. A diferencia del vínculo cercano que comparten los Marichalar y los Urdangarin, las hijas de Felipe VI crecieron alejadas de sus primos, una separación que refleja la intención de la Corona de mantenerse al margen de situaciones polémicas dentro de la familia.

Mientras los hijos de Elena y Cristina, como Froilán, Victoria, Federica, Pablo, Miguel, Juan e Irene, han compartido numerosos momentos juntos, Leonor y Sofía han vivido en un entorno más limitado, centrado en su papel institucional.

La relación familiar tensa, sumada a la necesidad de proteger la imagen de la Corona, ha contribuido a esta separación. Los encuentros entre primas han sido esporádicos y formales, sin indicar un vínculo cotidiano cercano.

A pesar de la distancia con otros miembros de la familia, Leonor y Sofía mantienen un vínculo muy sólido entre ellas. Se apoyan mutuamente en sus responsabilidades públicas, funcionando como un equipo que les permite afrontar juntas las exigencias de la vida institucional. Este lazo fraternal se ha convertido en el núcleo de su vida familiar, compensando la falta de cercanía con otros primos.

Influencia de los conflictos familiares

El Caso Nóos, un caso de corrupción política que arrancó en 2010 cuando el juez José Castro, que investigaba el caso Palma Arena, decidió abrir una pieza separada, y las tensiones en torno a Iñaki Urdangarin y el rey Juan Carlos marcaron un punto de inflexión en la relación entre las distintas ramas familiares.

Antes de estos conflictos, las princesas sí interactuaban con sus primos en reuniones y visitas familiares, como en Mallorca o en Marivent, aunque nunca con la misma cercanía que los hijos de Elena y Cristina.

Con el tiempo, los encuentros públicos se hicieron menos frecuentes y las imágenes compartidas con primos, como Irene Urdangarin, fueron limitadas, reflejando una separación diseñada para proteger a Leonor y Sofía del entorno familiar más conflictivo.