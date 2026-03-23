La reina Sofía y Carlos Alcaraz comparten un saludo en Miami que ha impactado a las redes

La Internet se ha convertido en experta en viralizar situaciones surreales o, incluso, convertir secuencias normales en novedades de interés general, tal y como ha sido el reciente encuentro entre la reina Sofía y el tenista español Carlos Alcaraz.

Con motivo de la presencia del murciano en Estados Unidos por el Miami Open, al igual que a razón del viaje de la otrora consorte de España por la iniciativa America&Spain250 que ha gestado el Queen Sofía Spanish Institute, ambos se encontraron para compartir un breve pero sentido saludo.

A pesar de que el mismo duró menos de un minuto, la Casa Real compartió las imágenes del hecho, entre las que primeramente resalta que la propia reina Sofía sea quien haya ido a dar un par de besos al deportista para entablar la conversación.

Después, la respuesta resulta aún más inverosímil no por el contenido sino por la forma, ya que los transeúntes de las redes sociales no tardaron en notar que Alcaraz tuteó a la reina Sofía sin mayor miramiento.

"¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?", fueron las sencillas pero llamativas palabras del tenista, ante lo que la reina Sofía respondió que "increíble" antes de darle el enhorabuena.

Respectivamente, Alcaraz dio las gracias mientras juntaban sus manos para despedirse, últimamente jugando con que le gustaría volver a España con una victoria. "Ojalá que sea con el trofeo. Ojalá que sea con el trofeo", bromeó.

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El encuentro, pese a su brevedad, ha tenido bastante tracción en redes. Aunque solo se trata de una interacción regular, los pequeños detalles han saltado a la vista de los más atentos, por lo que las risas no han tardado en llegar.