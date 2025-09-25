¿Regreso al fútbol de Carlos Kameni? La sorpresa que prepara la leyenda de Espanyol y Málaga

Carlos Kameni es una auténtica leyenda del fútbol. El portero camerunés colgó los guantes tras brillar en el Espanyol y el Málaga, además de pasar por el Fenerbahçce y triunfar con su selección: ganó la Copa Africana de Naciones en 2002 y logró una medalla de oro olímpica en Sídney 2000. Tras una etapa en el fútbol andorrano, se retiró en el Antequera CF, donde aportó experiencia y liderazgo.

En su última etapa por tierras malagueñas, en la que llegó a finales de 2023 con el objetivo de cubrir la baja que dejó el portero de su equipo por su lesión de rodilla, dejó el club tras el regreso del portero titular en el partido. El Antequera tomó la decisión de poner fin a su contrato tras jugar un total de cinco partidos (ante el Recreativo Granada, Linares Deportivo, Algeciras, Huesca y Alcoyano). "Quiero agradecer al club, al entrenador con su cuerpo técnico, los utilleros, fisio, la afición y al equipo por permitirme disfrutar de esa maravillosa experiencia... Os deseo mucho éxito. Hasta pronto", se despedía a través de sus redes sociales.

Una leyenda 'de Primera'

Pero donde más brilló fue en Primera División. En la temporada 2008-2009, Kameni mantuvo su portería a cero durante 550 minutos seguidos con el Espanyol, lo que le permitió superar el récord anterior del legendario Thomas N’Kono. También fue uno de las piezas clave en el Espanyol que ganó la Copa del Rey en abril de 2006 frente al Real Zaragoza. Con el Espanyol, también llegó a la final de la Copa UEFA en 2007, donde enfrentaron al Sevilla en Glasgow. Aunque no ganaron la final, fue un logro importante para el club y el guardameta. Entre Málaga y Espanyol, Kameni llegó a la cifra de 300 partidos oficiales en la Primera División española.

Un portero muy reconocido, recordado por sus grandes paradas, volando para sacar disparos de Messi desde la frontal. Una de las más recordadas es un disparo colocado de Messi desde fuera del área que Kameni despejó con un manotazo espectacular cuando jugaba en el Málaga. También, recordado por una acción no muy positiva para él, y es la acción de Leo Messi en la que le hace una vaselina y se lleva el balón para anotar.

De estar bajo los tres palos... ¿A los banquillos?

A sus 41 años, Carlos Kameni afronta una nueva etapa, y lo hará como entrenador. El camerunés ha publicado en sus redes sociales tres fotos en las que se le ve cursando el examen de entrenador de la RFEF. "Estén predispuestos a aprender, compartir y mejorar. Dios es Amor. Paz y Amor", escribía en el pie de foto.

Kameni se unirá a la lista de exfutbolistas que deciden emprender una etapa diferente como profesional y hacerlo como entrenador, veremos en qué clubes empieza su camino.

