El regreso más esperado: Oasis empieza su gira 16 años después

La gira de reunión de Oasis ('Live '25') ha revolucionado el mundo de la música, pero también el mundo de la moda, tal como hicieron en los 90 y 2000 los hermanos Gallagher, Liam y Noel, de 52 y 58 años, respectivamente.

La banda más representativa de britpop se separó en 2009, pero ha seguido muy presente musicalmente -sus dos primeros álbumes, 'Definitely Maybe' (1994) y '(What's the Story) Morning Glory?' (1995) están entre los discos más populares de finales del siglo XX en Spotify-, y también en la moda, donde el dúo de Manchester definió un estilo distintivo 'cool' y muy 'british' que fusionaba el armario de la clase trabajadora con influencias 'mod', de aquellos jóvenes de los 60 que escuchaban a los Beatles y se cortaban el pelo como el cuarteto de Liverpool.

Han pasado casi dos décadas desde la última vez que los hermanos Gallagher compartieron escenario. Este viernes, 4 de julio, el reencuentro se hará realidad con un primer concierto en el Principality Stadium de Cardiff, seguido por una segunda fecha en el mismo recinto. La expectación ha sido tal que la BBC emitirá un especial de tres horas para conmemorar su retorno, considerado por muchos como un acontecimiento nacional.

La reunión de Liam y Noel Gallagher, después de años de diferencias y comentarios polémicos, señala el comienzo de Oasis Live '25, una serie de 41 conciertos que se llevará a cabo en tres continentes durante cinco meses, sin incluir nuevas canciones y con la incorporación destacada de Joey Waronker. Solo se tocarán sus clásicos. “Ni uno más, ni uno menos”, han señalado.

El recorrido incluye el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y varios países latinoamericanos. Por ahora, Madrid y Barcelona no están en el calendario oficial. Tampoco hay participación del grupo en festivales en el país. Esta falta de presencia ha causado desilusión entre los seguidores españoles, que observan cómo otras ciudades del mundo disfrutan de una reunión que parecía imposible hasta hace poco tiempo.

El regreso de Oasis es considerado en el Reino Unido como un evento cultural muy importante. La BBC ha organizado un programa especial, las portadas de los periódicos celebran el "milagro del britpop" y las redes sociales están llenas de vídeos que reavivan la nostalgia de los años noventa. En cambio, los fans en España tendrán que seguir el tour desde lejos, al menos por ahora.