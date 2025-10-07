¿Regresarán las lluvias a pesar del sol en Catalunya? Las advertencias del Meteocat

Tras haber vivido varios semanas de cambios radicales en lo que el tiempo se refiere, parece que llegan los días estables y soledos a Catalunya, tal y como indica la previsión del Meteocat para hoy, martes 7 de octubre de 2025. ¿Regresarán las lluvias en los próximos días?

El cielo despejado será protagonista

Hoy tendremos una jornada mayormente estable y soleada, con un cielo despejado con algunas nubes altas en ciertas comarcas, pero que se irán retirando en su mayoría a lo largo de la tarde. Será por la mañana cuando tendremos más nubes bajas en el litoral y prelitoral sur.

Esas nubes bajas irán desapareciendo al mediodía, pero regreserán al anochecer y se seguirán extendiendo hacia el litoral y el prelitoral central y sur, pudiendo llegar incluso al interior de la depresión Central. Sin embargo, ninguna de estas nubes va a traer precipitaciones, al menos durante el día de hoy.

Según la previsión del Meteocat, no se esperan ningunas lluvias ni precipitaciones hasta el jueves, donde sí se espera que sean mucho más protagonistas, sobre todo en la zona de la costa. Pero no se descarta que tengamos chubascos previamente.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas van a subir ligeramente o de forma moderada, salvo en el litoral norte, donde vamos a tener las mismas temperaturas que en días anteriores. Por tanto, la mayor parte de los territorios superarán los 20 grados e incluso llegarán a más de 25 en las horas de más calor.

Se espera que la visibilidad sea muy buena en general, sólamente reducida en el litoral sur hasta media mañana y desde el anochecer. El viento va a ser flojo y de dirección variable durante la mañana y durante la noche. El resto del día, soplarán los vientos del este y del sur.

Por tanto, el sol vuelve a dominar Catalunya aunque la amenaza de las nubes sigue presente, y se espera que la lluvia vuelva a aparecer a mediados de semana.