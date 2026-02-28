Regresan las lluvias en varios puntos de Catalunya: el Meteocat alerta sobre el cambio meteorológico

Hoy, sábado 28 de febrero de 2026, Catalunya afrontará un cambio notable en su tiempo con un aumento de la nubosidad que avanzará de oeste a este, dejando cielos muy cubiertos o totalmente nublados, sobre todo en el noroeste del territorio, según las indicaciones del Meteocat.

Desde primera hora de la mañana se esperan precipitaciones en el Pirineu occidental, que se extenderán a partir de media mañana a otras áreas de la mitad oeste, incluyendo el resto del Pirineu, Prepirineu, prelitoral y, con menor probabilidad, puntos dispersos del resto del territorio.

Regresan las lluvias a Catalunya

Las lluvias serán en general de intensidad débil a moderada, sin demasiadas acumulaciones, con los valores más significativos en zonas del Pirineu y Prepirineu, donde la nieve podría dejar un manto blanco por encima de los 1.600 metros de altitud, una cota que se mantendrá estable a lo largo del día.

Este frente atlántico pone fin a una racha de días más secos. En el litoral, las precipitaciones serán más intermitentes y menos abundantes, pero podrían sorprender con chubascos aislados durante la tarde en zonas como Noguera, Solsonès, Ripollès, Urgell, Tortosa...

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso moderado en la mayoría de las zonas, con bajadas más pronunciadas y locales en puntos del interior.

No obstante, en el litoral las máximas se mantendrán estables y relativamente suaves, rondando entre los 14 y los 17 grados en áreas como Barcelona o Tarragona, mientras que en el interior y zonas montañosas no superarán los 13 grados.

Los vientos mostrarán una evolución clara a lo largo de la jornada. Durante la mañana y al final del día, serán flojos y de direcciones variables en el interior, mientras que en el litoral dominará el componente norte, con tramuntana en el norte (Girona y costa barcelonesa) y mistral en las Terres de l'Ebre, con posibles rachas moderadas.

En resumen, este sábado marca el inicio de un fin de semana más húmedo y fresco, teniendo en cuenta el tiempo en los últimos días en Catalunya. Cuidado con las lluvias sorpresa, sobre todo por la tarde, y consulta las actualizaciones del Meteocat o posibles alertas.